La ley trans, llamada oficialmente Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, entró en vigor el pasado día 2 y su efecto ya se hizo notar en Lugo, donde el Registro Civil recibió en una semana un total de seis peticiones de cambio de sexo.

Los cambios legislativos permiten ahora que las personas transexuales puedan modificar su sexo legal en el Registro sin someterse a condiciones médicas. Anteriormente, tenían que aportar un informe que les diagnosticase disforia de género y haber pasado dos años de hormonación, unos requisitos que se han eliminado, agilizando así los trámites.

La ley trans establece actualmente tres tramos de edad con distintas condiciones. Así, las personas mayores de 16 años pueden realizar la solicitud por escrito sin ningún tipo de requisito, mientras que las que tienen entre 14 y 16 necesitan el consentimiento de sus progenitores o tutores legales. En el caso de que no cuente con el consentimiento de estos, se nombrará un defensor judicial, que resolverá el conflicto "teniendo en cuenta el interés superior del menor". Además, los menores de entre 12 y 14 años necesitan la autorizacion de un juez, que examinará su madurez y podrá pedir las pruebas que considere necesarias para acreditar que su transexualidad es "estable".

La nueva norma dispone que, antes de los 12 años, los menores no pueden realizar este trámite. Aun así -aunque no pueden cambiar la mención registral del sexo- la ley permite un cambio de nombre en el Documento Nacional de Identidad para ajustarlo al género con el que se identifican.

Una vez solicitado el cambio de sexo se abre un expediente y se inicia un periodo de reflexión para que el solicitante tenga la posibilidad de detener el proceso si cambia de opinión. De este modo, la decisión deberá ser ratificada por el interesado tres meses después, mientras que la Administración tendrá un mes más de plazo, por lo que el proceso durará unos cuatro meses como máximo.

La reversibilidad será posible una vez transcurridos seis meses, cuando la persona puede volver a recuperar el sexo legal anterior. Si quiere llevar a cabo una tercera modificación ya solamente podrá hacerlo por vía jurisdiccional. En todas estas decisiones están prohibidas las "terapias de conversión" destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género, "con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado los interesados o sus representantes legales".

La nueva Ley trans establece también algunos límites y matiza por ejemplo que el cambio de sexo no puede llevarse a cabo con el objetivo de eludir una condena por violencia de género, o que las personas extranjeras solo podrán solicitarlo si acreditan "la imposibilidad legal o de hecho" de hacerlo en su país. Además, una vez realizada la modificación, las mujeres trans tendrán derecho a las medidas de acción positiva contenidas en la Ley de Igualdad.

Reacciones

La entrada en vigor de la ley trans provocó multitud de reacciones a favor y en contra, incluso entre el colectivo afectado. En Lugo, Cristina Palacios, presidenta de la Asociación de Familias de Menores Trans Arelas y madre de una niña trans, manifestó su apoyo a la nueva legislación y señaló que incluso se queda corta.

"Tal e como está agora deixa fóra, por exemplo, as persoas non binarias. En Arelas temos un montón de rapazada non binaria á que non se recoñece legalmente con esta lei. Ademais, as persoas migrantes seguirán tendo as mesmas dificultades á hora de ver recoñecida a súa identidade en España, cando moitas persoas trans inmigrantes precisamente veñen escapando do seu país porque teñen unha morte segura", señaló.

Por su parte, Dolores Varela, que forma parte de Foro Feminista Lugo, que, a su vez, está integrado en la Plataforma Galega de Feminismo Radical, se manifestó en contra de la ley trans porque "contribúe ao borrado das mulleres".

Tal e como está agora deixa fóra, por exemplo, as persoas non binarias"

En su opinión, la autodeterminación de género que propiciará la nueva norma "entra en conflito cos dereitos das mulleres baseados no sexo. En España, a lei contra a violencia de xénero de 2004 ou a Lei de Igualdade de 2007 poderían ser eludidas por homes que se autodeterminen como mulleres sen que teñan que xustificar ningún tipo de disforia ou incongruencia co seu sexo", alerta.

"Si hubiese tenido esa oportunidad siendo menor, no hubiese sufrido acoso en el instituto"

A Ian López Castillo, la ley trans le llegó tarde. Hace unos tres meses, decidió iniciar los trámites para que su verdadera identidad de género fuese reconocida en el Registro Civil y el DNI.

Para ello, tuvo que esperar dos años de tratamiento con testosterona y también tuvo que acudir al médico de cabecera y a un psiquiatra que certificasen la idoneidad para poder hacer ese cambio de identidad, lo que supone reconocer, a nivel oficial, que tiene disforia de género.

Ian lo hizo, pese a saber que la ley trans tardaría muy poco en aprobarse y que, a partir de ahí, sería mucho más fácil hacer todos estos trámites. "En el Registro, ya estoy apuntado con el nuevo nombre y género. Ahora solo me falta tener el nuevo DNI. Calculo que esta semana ya tendré todos los papeles con mi verdadera identidad. Lo peor fue la espera de dos años y que el psiquiatra te ponga que tienes una enfermedad cuando no lo es", afirma.

Este joven no quiso esperar pero considera que la ley trans "facilita las cosas a la gente que no quiere hormonarse, que solo quiere cambiar el género y el nombre. También favorece a los menores, que pueden hacer estos trámites para tener más visibilidad y apoyo. Yo, por ejemplo, si hubiese tenido esa oportunidad, hubiera estado más seguro y no habría sufrido tanto acoso en Primaria y Secundaria", señala este chico.

Ian recuperó su verdadera identidad de género con 26 años tras una larga lucha consigo mismo y con los demás que comenzó cuando, con solo 5 años, le pidió a su madre que lo llamase Raúl.