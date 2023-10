Lucenses de otros mundos

Llegaron a Lugo por diversos motivos y se quedaron porque encontraron lo que cada uno estaba buscando. La tranquilidad que necesitaban para asentarse, oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente o incluso un amor por el que irían hasta el fin del mundo.

Su pasaporte dice que proceden del Reino Unido, de Ecuador y de Argentina, pero hace tiempo que todos son de Lugo. Por decisión propia y porque se han integrado a la perfección en el ecosistema lucense y ya no entran en un bar que no sirva tapas.

Reino Unido

Llegó a Lugo por casualidad y se quedó por amor. Alec Butcher es inglés. Estudiaba Filología Española y Alemana cuando se le presentó la oportunidad de cursar un Erasmus fuera de su país. Su primera opción fue Sudamérica. "Pedí ir a Chile o a Perú, pero comenzó el conflicto con Estados Unidos y anularon esas plazas, así que me ofrecieron una en Monforte de Lemos. Nadie sabía dónde estaba ese lugar, pero acepté", comenta.

Alec Butcher solicitó un puesto de lector para ganar algo de dinero durante el curso y su destino fue la escuela de idiomas de Monforte. "Solo trabajaba por las tardes, así que me propusieron ir a institutos por la mañana. Iba al Daviña Rey, A Pinguela y al Río Cabe. En este último conocí a una chica, una alumna del último curso. Ella tenía 19 años y yo 20. Fue un flechazo", recuerda. En ese momento comenzaron a crecer las raíces de Alec Butcher en Lugo.

Cuando terminó el curso el romance quedó "en el aire", pero pronto sus protagonistas le pusieron los pies en la tierra. "Ese verano ella fue a visitarme a Inglaterra. Después empezó a estudiar Magisterio en Lugo y yo aprovechaba todos los vuelos baratos que encontraba para venir a verla. Todavía me quedaba un año para terminar la carrera, pero en cuanto acabé me vine con mi mochila a Lugo, sin nada", cuenta.

Alec Butcher es británico, da clases de inglés y se asentó en Lugo por amor a una monfortina

Pronto encontró trabajo en una academia de inglés y dando clases particulares. La dueña de la academia era irlandesa y con el tiempo regresó a su país. "Yo me quedé con la academia", explica. El centro se llama ahora Little Robin y Alec Butcher ha ido adaptando la oferta de servicios a las necesidades que detecta. Ofrece tanto clases de inglés como viajes de inmersión lingüística y cultural al Reino Unido, además de sesiones de mindfulness a cargo de su mujer, Lucía Vázquez, que es también profesora y este año tiene destino en Sarria.

Tienen tres hijos, Dalí, Violeta y Robin. Comparten con ellos todo lo que pueden, incluso cuando no resulta fácil. "Cuando vamos a Inglaterra y los llevamos a un restaurante son los únicos niños. Allí los padres no hacen vida social con sus hijos. La gente no sale de vinos, allí los pubs no están pensados para niños", explica Alec. En este aspecto le gusta Lugo, una ciudad que considera cómoda para vivir y que, en su opinión, ha evolucionado en los últimos años.

"Cuando llegué a Lugo había muy poca gente de color y notaba que me miraban por la calle. Los pocos extranjeros que había eran los chinos de los bazares. Hoy eso ya no me pasa". Comenta con humor que "en los bares los camareros no me ponían tapa para no tener que explicarme porque pensaban que no entendía español. Yo la reclamaba y se sorprendían. Hoy hay muchos peregrinos, están acostumbrados a los turistas y hasta los camareros hablan inglés", apunta.

Alec Butcher considera que Lugo es un buen lugar para aprender español. "En Andalucía, por ejemplo, no es fácil. Muchos extranjeros vienen a Lugo a aprender y en cuanto pueden incluir esa experiencia en su currículum se marchan para otro lado, a ciudades más grandes, para el sur de España. Quedamos los que estamos enamorados y tenemos niños", comenta entre risas.

Ecuador

Andrés Haensel es capaz de ver oportunidades en cada sueño. Es de Ecuador y llegó a Lugo sin intención de quedarse mucho tiempo, pero de eso ya hace 14 años. Un tiempo que ha llenado de proyectos, de experiencias profesionales y de ilusión.

Cuenta que ha ido encadenando oportunidades, pero lo que se intuye en su relato es que se ha esforzado en formarse y se ha subido a todos los carros que le han pasado por delante.

Es músico, diseñador gráfico, publicista y comunicador audiovisual. Se puede decir que llegó y besó el santo. Al poco tiempo de estar en la ciudad se presentó al concurso del Concello de Lugo para elegir el cartel de las fiestas de San Froilán y lo ganó. Era la edición de 2011. Luego hizo el de Arde Lucus en 2013 y, en 2014 y 2023, se impuso como mejor artista local en los certámenes de pintura rápida. Esta misma semana actuó en las fiestas de San Froilán con el grupo Los Revelators, en su faceta de teclista. Son solo algunos apuntes, detalles que, correctamente abonados, hicieron brotar raíces y ayudaron a germinar múltiples proyectos.

Andrés Haensel llegó de Ecuador con intención de irse pronto, pero ha cambiado de planes

Andrés Haensel había estudiado música, diseño gráfico y publicidad en Ecuador. Al llegar vio la oportunidad de complementar sus conocimientos con formación audiovisual en la Fundación TIC. Luego trabajó cuatro años como responsable del área de audiovisual y comunicación del CD Lugo y en una agencia de publicidad.

Cuenta que fueron "experiencias enriquecedoras que me dieron la oportunidad de conocer gente increíble" y que le ayudaron a tomar impulso para emprender el proyecto que ahora tiene entre manos. "He decidido montar mi propio estudio de diseño gráfico y comunicación, como emprendedor. Se llama Mira Arriba Arte y Comunicación. Hago una mezcla de técnicas de publicidad, diseño y comunicación desde un punto de vista artístico", comenta este profesional multidisciplinar.

Al tiempo, forma parte del grupo Los Revelators y desarrolla un proyecto musical propio, Hänselus, a través de avatares, en el que tanto compone los temas como se encarga de la realización visual.

Dice que siempre se ha sentido arropado en Lugo y que la idea de regresar a Ecuador ha quedado aplazada de momento. "Ahora lo que me apetece es aprovechar esa bolita de nieve que he ido formando y seguir creciendo", comenta.

Argentina

Andrea Bettinelli se marchó de Argentina cuando la crisis económica le complicó la vida. "Tomamos la decisión en un mes, justo antes del corralito. Todo se estaba volviendo muy complejo, todo nos costaba mucho", explica. Algunos de sus hermanos ya vivían en España y eso le ayudó a elegir destino.

Primero viajó su marido a Madrid y a continuación llegó ella con sus hijos, de seis y doce años, y se instalaron en Lugo. "Aí teníamos amigos y yo quería una ciudad tranquila", comenta Andrea Bettinelli. "Al principio fue un choque sociocultural fuerte y extrañaba a mi familia. Me costó un poco adaptarme", apunta.

Andrea Bettinelli huyó de la crisis económica argentina y es maestra en Begonte

Sus hijos, en cambio, se integraron muy rápido. "Al segundo día ya parecía que eran de aquí. No les firmé la exención de lengua gallega en el colegio. Al principio protestaron, pero aprendieron el idioma rapidísimo". Ella también estudió gallego. "Fue lo primero que hice", recuerda. Renovó su título universitario, aprobó las oposiciones de magisterio y hoy es profesora en el Ceip Virxe do Corpiño de Begonte.

Asegura que está contenta, tanto viviendo en Lugo como trabajando en Begonte. Aquí ha encontrado el ambiente que buscaba para su familia.