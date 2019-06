Los lucenses más asiduos a la catedral tendrán una tarjeta para acceso libre

"No sabía que empezaban a cobrar entrada y la verdad es que no me parece muy buena idea que se cobre por entrar a un lugar de culto", dice una residente en Lugo que paseaba este miércoles por el interior de la catedral, como suele hacer de vez en cuando. Si en vez de una costumbre puntual, hiciera visitas más frecuentes quizás conseguiría una de las tarjetas de residente que se expedirán en la catedral a los lucenses que acuden a ella con más asiduidad.

Según explicó este miércoles Francisco Cañizares, director de proyectos y servicios de ArtiSplendore, la empresa que se ha hecho cargo de la gestión de las visitas, durante este primer mes los lucenses simplemente serán preguntados a la puerta y, sin mostrar ningún documento, pueden acceder al templo. Pasado ese período de prueba inicial, se entregará a las personas que acuden con mucha frecuencia una tarjeta que las identificará como residente y el resto deberá enseñar el reverso del DNI, donde se indica el ayuntamiento en el que residen.

Los turistas que solo quieran entrar al templo para rezar tampoco tendrán que pagar

El acceso gratuito es para todas las personas que viven en las parroquias de la Diócesis de Lugo y también para los turistas que quieran acceder al templo para rezar y no con intención de hacer una visita turística. "Se les ofrecerá esa posibilidad porque es una pena que un turista se pierda todo lo que la catedral tiene que ofrecer, pero si solo quiere rezar podrá hacerlo sin problema", aclaró Cañizares. En ese caso, hasta las once de la mañana se le acompañará ante la Virxe dos Ollos Grandes y, a partir de entonces, al trascoro.

Otro de los cambios que previsiblemente se haga más adelante es limitar el acceso de turistas durante las misas, de forma que visitantes y orantes no se mezclen. Además, a partir de septiembre, habrá audioguías específicas para niños, que permitirán a los pequeños ir al paso de sus padres, pero con contenidos con lenguaje adaptado para ellos.

El vicario de la catedral, Mario Vázquez, asegura que la gestión de la entrada ayuda a ordenar el acceso y favorece que los turistas conozcan mejor el templo y, además, puedan hacerlo sin importunar a los fieles.

El BNG pide que se pague el Ibi El BNG entiende que "unha vez a catedral empeza a funcionar como empresa" el Concello tiene la obligación de aplicar todos los impuestos sobre esa actividad económica y dice que se analizará si tiene que abonar el Ibi.



"En Lugo todos os museos e salas museísticas son de acceso gratuíto, ten difícil explicación que un monumento que está exento do pago de impostos, que recibiu innumerables axudas publicas para o seu mantemento e que recibe fondos utilizando a facenda pública como mecanismo de recadación, sexa xestionado como unha empresa para facer negocio, sin que estes beneficios repercutan sobre o público", dice.



PARKING DE O SEMINARIO. Considera "un caso especialmente sangrante" el de la explotación de esa zona de estacionamiento, que no tributa como otros.