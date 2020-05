Dos lucenses, implicados en una red que distribuía hachís en coches a Francia

Un lucense en prisión y otro investigado es el resultado del cierre de la operación Cerrojo-Lucheto, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga y llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional y que dio como resultado la detención de quince personas en todo el país por su presunta implicación en los delitos de organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Los arrestados supuestamente pertenecían a una red que distribuía hachís y marihuana desde Málaga a Madrid, Galicia, Asturias y el sur de Francia. En la operación, se incautaron 458 kilos de hachís, 104 de marihuana, 16 gramos de cocaína y 12, de MDMA, además de otros efectos como cinco vehículos, un reloj de lujo, cuatro básculas de precisión, una envasadora al vacío, dos moldes y prensas para distribuir la droga, material informático y telefonía móvil. Se inmovilizaron además siete cuentas bancarias con más de 400.000 euros en total.

Los dos lucenses presuntamente implicados -uno de ellos, detenido el pasado mes de febrero e ingresado en prisión preventiva y el otro, investigado por las fuerzas policiales y puesto a disposición judicial- residían en Outeiro de Rei. En la vivienda de uno de ellos, en Cela, la Guardia Civil practicó un registro hace tres meses en el que se encontraron veinte armas militares de fuego (catorce pistolas, dos revólveres, un fusil de guerra, una escopeta y dos carabinas), un arma electrochoque (táser), un bastón de fuego, 90 cargadores de armas de fuego y más de 15.000 cartuchos de munición prohibida y de guerra.

También se hallaron 17 kilos de oro (en lingotes y monedas), 47 de plata (en lingotes y monedas) y 88 piedras preciosas (diamantes y esmeraldas), valorado todo ello en dos millones de euros, además de documentos que acreditan más de medio millón de acciones de empresas en el extranjero. De los nueve registros efectuados, el de Cela fue el único donde se hallaron joyas y metales preciosos.

"Eso es algo muy curioso que no suele ocurrir. El objetivo de tanto oro y plata no es otro más que el blanqueo de dinero. Después, si hay algún problema, se vende y se recupera la inversión. Es un valor seguro, pero no es habitual que se blanquee el dinero de la droga de esta forma. En este caso, las ganancias del narcotráfico se invirtieron en lingotes de oro comprados en la Reserva Federal de Estados Unidos y de México. Lo más habitual en los registros es encontrarse fajos de dinero. Aquí en vez de encontrar, por decir algo, tres millones de euros, aparecieron los lingotes de oro", afirma el portavoz de la Guardia Civil de Málaga, que encabezó la operación, Jorge Martín.

El sistema de distribución de la droga también resultaba novedoso. Es conocido, en el argot policial, por Go Fast, lo que quiere decir que la droga llega rápido en vehículos de alta gama a su destino final. "El método Go Fast consiste en que se utilizan coches o furgonetas de alta gama para llevar la droga en el maletero, tapada a lo sumo con una manta, desde el sur de España hasta Francia. No son coches de doble fondo, entre otras cosas porque 300 kilos de droga no se esconden fácil. Suelen llevar los asientos desmontados. El material va a la vista y se transporta lo más rápido posible, de ahí los vehículos de alta potencia. La droga sale de la embarcación en la que viene desde el norte de África y se mete directamente en estos coches, que cruzan todo el país hasta Francia. Generalmente, va otro coche delante, también de alta gama, que avisa al conductor que transporta la droga si hay algún control policial en el camino. Son coches lanzadera que se comunican por teléfono con el de atrás", indica el portavoz de la Guardia Civil.