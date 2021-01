Los lucenses estrenan el año con subida de la tasa municipal de vados y de grúas

Los lucenses se rascarán este año los bolsillos en dos impuestos municipales que experimentarán una ligera subida. Se trata de las tasas de vados y de ocupación de la vía pública como, por ejemplo, la instalación de grúas. También subirá la, sin embargo este año no se aplicará ya que, debido a la pandemia, estarán exentos del pago los locales de hostelería. En cambio, el resto de los impuestos se congelarán por un año más.

La subida de estas tasas corresponde a una actualización de los precios públicos, dictada en una sentencia judicial tras pedir algunos colectivos –entre ellos, el de los constructores– ante el juzgado la revisión de un estudio de costes de estas tarifas. Este aumento se sitúa, según indica el Concello, en un 10 por ciento y se basa en los valores catastrales.

De este modo, la tasa por colocación de grúas será este año de 99,02 euros al mes frente a los 89,32 del año pasado. Aun así, la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, afirma que en Lugo es uno de los sitios donde menos se paga de Galicia ya que en Ourense, por ejemplo, esa tasa alcanza los 434,20 euros.

La oposición municipal critica la subida de estas tasas. Por un lado, Ciudadanos ve este aumento como "inxustificado, dado que a sentenza non é firme". Por otro, el PP afirma que el aumento de las tasas de ocupación de vías públicas, como la instalación de andamios, es desigual siendo más elevada en zonas más humildes. "Calculamos que no caso dos andamios e grúas increméntase nun 317 por cento nas rúas de primeira mentres que en zonas máis humildes ascende ao 705 por cento", señala el edil Antonio Ameijide.

Este concejal indica que, "no PP, non compartimos este criterio xa que, nestes momentos de crise, o lóxico sería colaborar co sector, fomentar as obras e rehabilitacións, non poñerlle trabas. O incremento nesta taxa é atacar á construción, ao emprendemento, as comunidades, os propietarios, as familias ... é atacar Lugo", resume Ameijide.

Vados. En cuanto a los aprovechamientos especiales de suelo para entradas de vehículos y reservas de la vía pública, el Concello señala que se procedió a realizar una unificación de las distintas categorías con el fin de simplificar su tramitación administrativa.

"Isto tradúcese en que o gravame iguálase en toda a cidade, independentemente da zona da que se trate, o que implicará unha pequena variación de 3 euros", apunta la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos.

De esta forma, el pasaje para garajes privados costará desde 43,32 euros (de 1 a 4 plazas) hasta 94,75 (si es de más de 200 plazas); el comercial oscilará desde 102,87 (de 1 a 10 plazas) hasta 189,50 (de más de 200 plazas).

Si el vado es de talleres o concesionarios, el coste estará entre los 102,87 (de 1 a 10 plazas) y los 151,60 (de más de 100).

En caso de pasajes para obras de construcción o reparación de edificios, la tasa será de 94,75 euros. Y para estacionamiento o descarga de mercancías, de 23,69.

También en este caso, el PP rechaza la subida. "Os vados subirán entre un 8 e un 195 por cento favorecendo as zonas máis ricas e gravando as máis humildes. Por exemplo, un edificio en Casás con cinco prazas multiplica por tres a taxa que abona agora pois dos 21,26 euros actuais pasará aos 51,44. Pola contra, o mesmo garaxe na Praza Maior pasaría de pagar 53,56 a 51,44 euros", afirma Ameijide.

terrazas. Por lo que respecta a la subida del impuesto de las terrazas de establecimientos de hostelería, esta no se cobrará este año pero quedará fijada, en las calles de mayor cotización, en 21,41 euros frente a los 19,32 de 2020.

El Concello insiste que estos precios son, de todas formas, más bajos que los de A Coruña, donde se alcanzan los 25 euros por metro, y los de Ourense, que llegan a los 47,62.

Pese a que esta tasa no se pondrá al cobro este año, Ciudadanos alerta de que "cando o Concello volva cobrar a taxa, o incremento superará a suspensión aplicada neste ano".

El PP, por su parte, afirma que la subida de las terrazas va "desde un 87 ata un 500 por cento".