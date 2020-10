Solidaria, comprometida y optimista. Así se mostró la capital lucense con la buena acogida que tuvo la venta de plantas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), una iniciativa —encabezada un año más por el Grupo El Progreso— que visibiliza cada mes de octubre la dureza de una patología como el cáncer de mamá, pero también la fortaleza y el carisma de las mujeres que pasan el trance y comparten su experiencia, haciendo gala de una generosidad sin límites.

Decenas de voluntarias pusieron a la venta a lo largo de la manaña 1.500 ejemplares de ‘saintpaula’ en los accesos al adarve de la muralla ubicados en la Porta de Santiago, Praza do Cantiño, Praza do Ferrol, Rúa da Tinería, Campo Castelo y Rúa Nova, Los puestos derrochaban colorido y no pasaron desapercibidos para los lucenses, que se lanzaron a comprar las plantas —a un precio de 2,5 euros— para colaborar con la entidad y aportar de este modo su granito de arena en la lucha contra una lacra de la que nadie está inmune.

Además de organizar los puestos, la AECC celebró un acto central en la zona de A Mosqueira, a las doce de la mañana, justo cuando la lluvia dio tregua y el sol apareció tímidamente para arropar a los asistentes.

En ese enclave, y alrededor de un gran lazo formado con macetas de color rosa, la presidenta de la asociación en Lugo, Mari Luz Abella, agradeció el apoyo de las diferentes asociaciones, empresas y particulares que colaboran con la causa. Abella tuvo palabras de agradecimiento para El Progreso, el Concello de Lugo, la Diputación Provincial, Caixa Rural Galega, Gadis, Gaia, Arenal, Ditram y Aluma. "Año tras año nos infundís fuerza y ánimo, y eso es lo que nos impulsa a seguir y lo que nos permite a nosotros infundir ánimo a quien lo necesita. Un apoyo así no se puede cuantificar de ningún modo, tan solo se puede agradecer", dijo.

En el transcurso de su intervención, Mari Luz Abella estuvo acompañada por una amplia representación de la vida política y empresarial lucense, entre quienes se encontraban la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, y la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro.

Tras aplaudir el discurso de la presidenta de la AECC en Lugo, la comitiva se desplazó al completo hasta el puesto instalado en Campo Castelo, donde nadie se quedó sin adquirir su ejemplar de ‘saintpaula’ de color rosa.

Pero detrás de las caras conocidas y de las flores, también se congregaron mujeres anónimas que se enfrentaron en algún momento de su vida al cáncer de mama y le ganaron la batalla. Su triunfo, sin embargo, no les hizo olvidar el contratiempo, sino todo lo contrario, les dio fuerza para mostrar todo su apoyo a quienes todavía luchan. El mensaje de estas valientes es unánime: "es muy importante la prevención y someterse a revisiones para detectar el problema a tiempo. Es duro, pero se puede curar".