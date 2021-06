Los lucenses buscan rutas alternativas para eludir los atascos por el cambio en A Mosqueira

Escarmentados por los atascos sufridos el pasado martes a la entrada y salida de los colegios, debido a los cambios por el corte de tráfico en la Ronda da Muralla para peatonalizar A Mosqueira, los conductores de la capital lucense buscaron este miércoles itinerarios alternativos para no colapsarse en el embudo que en la víspera se formó en la glorieta en la que confluyen las calles Vilalba y Anxo López Pérez y las avenidas Rodríguez Mourelo y Ramón Ferreiro.

También los hubo más precavidos que salieron antes de su domicilio para eludir esos atascos y otros que dejaron el coche en el garaje y optaron por ir a pie o en transporte público.

Aunque son inevitables las retenciones diarias a la entrada y salida de los colegios en Lugo, debido al trastorno que suponen los vehículos que están aparcados en doble fila, este miércoles la circulación fue más fluida que el pasado martes en las calles que se ven afectadas por este radical cambio.

CORTE EN N-VI. Los conductores también tienen que estar este jueves atentos en Lugo a otro corte de tráfico que se producirá, a las 14.00 horas, en el acceso a la Nacional VI en A Cheda, para los que se dirijan hacia A Coruña, debido a las obras de la pasarela peatonal que se está instalando sobre esta carretera con el fin de mejorar la seguridad vial y el acceso a las orillas del río Miño y al estadio Ángel Carro.

AUTOBUSES URBANOS. La otra gran novedad del pasado martes en la capital lucense fue la entrada en servicio de las nuevas líneas de transporte público. La jornada de puertas abiertas, con billetes gratuitos, fue efectiva. Ese día utilizaron el bus urbano 7.661 viajeros, 1.326 más que el martes de la semana pasada, lo que supuso un incremento del 20,9%.

El Concello ha comprado nuevas tarjetas ciudadanas, según anunció este miércoles el teniente de alcalde y edil de movilidad e infraestructuras, Rubén Arroxo, que recomendó su uso. "Coa entrada das novas liñas é o momento de que a veciñanza de Lugo se anime a obter a tarxeta, que ademais de reducir o custo de cada viaxe permite tamén axilizar a entrada no bus", dijo Arroxo.

El billete ordinario cuesta 0,45 euros, en vez de 0,64 si se paga con la tarjeta ciudadana, y 0,31 para pensionistas, desempleados, estudiantes o personas con movilidad reducida. El precio del trasbordo también es inferior, en vez de 0,19 euros vale 0,10 si el usuario cuenta con bonificación.

Los que estén interesados en obtener esta tarjeta deben cubrir el formulario que se puede encontrar en la web del Concello o recogerlo en las oficinas municipales; pagar la tasa de 3,09 euros en una oficina de Abanca y después pedir cita en el 010 para ir a recogerla.

PARTIDO POPULAR. El edil de la formación conservadora Antonio Ameijide volvió a exigir que los trasbordos sean gratuitos, porque si no se encarece el servicio para los viajeros ya que tienen que utilizar varios buses porque las líneas son más cortas, y que menores, parados, jubilados y personas con escasos recursos no tengan que pagar.

Antonio Ameijide recordó que existe un acuerdo plenario del pasado mes de enero, a propuesta del PP, en el que se aprobaron "estas medidas sociais" y que Rubén Arroxo las respaldó. "Non entendemos os motivos de non aplicar esta medida. Non ten explicación posible", afirmó el edil popular, que anunció que su formación se plantea presentar una nueva iniciativa al pleno para que el gobierno local dé explicaciones. El concejal del PP dijo que recabaron "numerosas queixas de veciños", sobre todo por falta de información.

La federación vecinal critica al área de movilidad por no consultar a los vecinos en el bus