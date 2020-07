En esta selectividad, marcada por la crisis de la covid-19, aprobaron cerca del 88% de los estudiantes presentados. Algunos de los lucenses con mejores notas cuentan cómo afrontan el ingreso en la universidad tras un año atípico en todos los sentidos.

Sus buenas notas les permiten elegir y las titulaciones demandadas por estos lucenses van desde el clásico de Medicina, pasando por las Ingenierías y entrando en un amplio abanico de opciones como Estudios Internacionales o Creación Digital, Animación y Videojuegos.

Carla Varela, del IES Ánxel Fole, no se esperaba su 13,81. Después de hacer el bachillerato sanitario, preparó una selectividad atípica. "Considero que tuvimos más responsabilidad y autonomía", asegura la alumna, que destaca «el apoyo entre compañeros a la hora de preparar los apuntes». Carla lo tenía claro, su objetivo era Medicina, en la USC, teniendo como segunda opción Odontología.

En esta línea, Medicina también es la apuesta de Laura Mera (13,59), del Colegio Fingoi; Raúl Rodríguez (13,46), del San José, y Natalia Martínez (13,32), del Galén. "El centro nos ayudó bastante en la preparación, por lo que se nos facilitó la situación", manifesta Laura. Las pruebas de acceso a la universidad fueron mucho menos impactantes de lo que parecía por el decir de la gente, o así lo vivió Raúl.

Para una titulación de la exigencia de Medicina, Natalia considera que "la constancia es clave para obtener la recompensa, en este caso, una nota".

En el campo de las ingenierías, Ignacio Rancaño (13,6), Raquel García (13,3), del Galén; Daniel Torres (13,66), del Sanxillao, y Miguel Silva (13,39), del San José, buscan su plaza en ese campo. "Tenía todo estudiando un mes antes, ya que mi centro hacía un simulacro. Me lo tomé como un reto personal", matiza Ignacio, que optará por cursar Ingeniería Aeroespacial. Su idea inicial era estudiar en una universidad holandesa, pero el coronavirus hizo que se decantase por la Universidad Carlos III de Madrid.

El mismo destino tienen Miguel y Raquel, que pretenden matricularse en Ingeniería Física y el Grado Abierto de Ingeniería, respectivamente. "Fue un curso más largo y distinto que años anteriores, y eso ya nos da un plus", afirma Miguel. Por su parte, Raquel se llevó un susto inicial al calcular mal su nota, pero reconoce que "había trabajado para conseguirla"».

El doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas es la titulación escogida por Daniel Torres. "No me ha sorprendido la nota ya que los exámenes me habían salido bien", sostiene. Su primera opción es la Complutense de Madrid debido a que la titulación duraría cinco años, uno menos que en la USC.

Continuando con las ciencias, Adrián López (13,5), del Colegio Fingoi, quiere estudiar Física, en la USC. "Pese a la presión, salí aliviado de la selectividad", confirma. Asimismo, Paula Vázquez (13,47), del IES Ánxel Fole, eligió Matemáticas, también en la USC. "Los exámenes se ajustaron a lo estudiado, pero pensé que alguno me había salido peor", confesaba esta estudiante.

Hay titulaciones menos conocidas que las anteriores. Es el caso de la elección de Janire Trashorras (13,6), del IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, que se atreve con el grado de Creación Digital, Animación y Videojuegos, de la Universidade da Coruña, recién estrenado en la promoción pasada. "Descubrí que esta carrera me permitía combinar la vena artística con la audiovisual", destacó.

Candela Veloso (13,11), del IES Lucus Augusti, espera poder entrar en Ciencias Biomédicas, en Barcelona. Tras prepararse «algunos temas» por su cuenta, la joven se enorgullece por el mérito de lo conseguido.

La política y la economía no se olvidan entre las elecciones de los lucenses mejor cualificados. Elena Vázquez (13,54), del San José, opta por el doble grado de Estudios Internacionales y Ciencias Políticias, en Madrid. "Hay momentos en los que te sientes presionado, pero al final lo conseguí", exclama la alumna.

En la capital española también está la opción de futuro de Paula Parente (13,44), del San José. Un doble grado de Economía y Relaciones Internacionales, para el cual necesita una nota alta. En su caso, agradece el "apoyo familiar" que obtuvo y que le permitió llegar hasta donde se encuentra.

En el campo de la comunicación, Sara Jaureguizar (13,25), del IES Lucus Augusti , se aventura a escoger dos titulaciones con el doble grado de Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. "Tenía respeto a segundo de bachillerato y pensé que iban a ser más estrictos en la Abau", cambiando su pronóstico por completo.

Si en algo coincidieron estos chicos que están entre los mejores expedientes de Lugo, es en la experiencia atípica en la que llevaron a cabo las pruebas de acceso a la universidad: menos masificación, distancia de seguridad, uso de mascarilla, geles hidroalcólicos... y bastante estrés por ello.

En esas circunstancias, el miedo y los nervios no faltaron. Por lo general los exámenes no sorprendieron con respecto a años anteriores, a excepción del caso de biología, que generó cierto descontento por primar la parte práctica sobre la teórica.

Del mismo modo, la selectividad del coronavirus se caracterizó por aumentar la cantidad de preguntas para elegir, así como por celebrarse un mes más tarde de lo habitual.

Los estudiantes, una vez sabida la nota, ya están empezando a barajar opciones. El primer paso en sus agendas es hacer tanto la preinscripción anticipada, como la ordinaria, en el sistema universitario de Galicia, abierto del 14 al 28 de julio.

La primera lista de admitidos, en las respectivas titulaciones, saldrá el 11 de agosto, para posteriormente efectuar la matrícula en las distintas universidades gallegas. El primer plazo será entre el 12 y 13 de agosto. No obstante, la matrícula se irá prolongado en nueve periodos.

La USC felicita a los alumnos sobresalientes