El lucense Samuel López danza en el salón de su casa durante el confinamiento

El confinamiento logró convertir su salón en un aula más de la English National Ballet School, de Londres, donde Samuel López Legaspi comenzó sus estudios el pasado mes de septiembre para ver cumplido su sueño de convertirse en bailarín de danza clásica. Desde Lugo, Samuel sigue ahora día a día las clases online de las distintas asignaturas, cuyo horario recibe en un archivo Excel con el correspondiente enlace.

Nada fuera de lo ya normal para la mayoría de los estudiantes a no ser que, en este tipo de carrera, las clases prácticas son fundamentales y, para eso, hace falta un amplio espacio para poder practicar los pasos, piruetas y saltos que toque hacer.

"Movimos uns mobles do salón para ter un espazo no que poder bailar. Un espazo que tampouco é moi grande, duns doce metros cadrados, pero que me permite cumprir coas miñas catro horas diarias bailando", afirma.

En Londres acolléronme todos moi ben. Formamos unha familia e estou moi contento

Por el momento, ya le cayó alguna patada a algún mueble que estorbaba y también tocó techo varias veces con la punta de los dedos. Algo perfectamente comprensible en su 1,87 metros de estatura. "Librei espazo pero tamén deixei o sofá e os sillóns para ver a tele. Facíame falta practicar exercicios de barra e solucionei cun galán de noite. E así estou, gravando vídeos do que fago os mércores para a súa posterior corrección e despois o xoves bailando cos meus compañeiros, que están nas súas casas en distintas partes do mundo, acompañados dun pianista da escola. Ao final, traballo tanto como en Londres", indica este joven bailarín.

La formación en la English National Ballet School continúa, aunque sea desde Lugo —en el caso de Samuel— y también desde México, Japón o Italia, algunos de los lugares de procedencia de sus compañeros, con los que comparte aulas y residencia en Londres, además de las clases online de estos meses.

"Acolléronme todos moi ben. Formamos unha familia e estou moi contento. Antes de virme para facer o confinamento, fixemos os exames finais e aprobei, polo que teño praza para o curso que vén", comenta esta joven promesa lucense de la danza clásica.