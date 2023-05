La lucense que acudió a la Onu por violencia obstétrica no será indemnizada

La Audiencia Nacional ha rechazado indemnizar a una lucense por sufrir violencia obstétrica durante el parto de su hija, a pesar de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw) la reconoció como víctima y recomendó a España reparar los daños físicos y psicológicos que sufrió. En su sentencia, la Audiencia señala que las conclusiones del Cedaw "tienen la naturaleza de recomendaciones y sugerencias" y no carácter ejecutivo, por lo que siguen vigentes las sentencias firmes de los tribunales españoles, que descartaron una mala praxis médica.

La denunciante, S.F.M., acudió al antiguo hospital Xeral-Calde el 26 de septiembre de 2009 porque tenía contracciones leves e irregulares características de una etapa previa al parto. Fue al hospital "para recibir orientación", pese a lo que fue rápidamente ingresada, separada de su pareja y recibió el primero de los diez tactos vaginales que recibiría antes del parto. Pasadas 36 horas se le suministró oxitocina para inducir el parto, sin solicitar su consentimiento ni informarle de sus efectos adversos. Sufrió a consecuencia vómitos y fiebre. Durante el mismo, pidió incorporarse pero no se le permitió. Se le hizo una episiotomía (corte en la vagina) y se le extrajo a su hija con ventosa. La niña ingresó seguidamente en Neonatología por una infección, donde permaneció siete días. La denunciante señalaba que los tactos vaginales podrían haber sido el origen de esa infección y que solo pudo visitarla durante 15 minutos cada tres horas y su padre, en dos intervalos de media hora al día. Además, la alimentaron con biberones pese a que la mujer había expresado su intención de amamantarla.

Tras recibir el alta e irse a casa con su bebé, la mujer presentó varias quejas ante el Xeral, atención al paciente del Sergas y el comité de ética del hospital, pero no obtuvo respuesta. Tras agotar todos los recursos administrativos, acudió a la Justicia, pero tanto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como el Constitucional desestimaron sus pretensiones. Al no prosperar la vía judicial en España, en 2018 se dirigió al Cedaw, que concluyó que se habían vulnerado varios artículos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre ellos el que obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación de la mujer en la atención médica. En su dictamen, el comité consideró que las autoridades judiciales españoles no hicieron un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por la mujer y recomendó a España proporcionarle "una reparación apropiada, incluida una indemnización financiera adecuada a los daños de salud física y psicológica sufridos".

Según su resolución, la mujer debe recibir información adecuada en cada etapa del parto y se tiene que requerir su consentimiento "libre, previo e informado" ante cualquier tratamientos invasivo, excepto en situaciones en las cuales esté en riesgo su vida o la del bebé. Aconsejó también a España desarrollar estudios sobre la violencia obstétrica para visibilizar la situación y orientar las políticas públicas. Tras analizar el dictamen, el Gobierno respondió al comité que existía una resolución judicial firme: "España debe respetar la decisión de sus órganos jurisdiccionales y, en consecuencia, no puede reconocer indemnización alguna por este motivo". Con el dictamen incumplido en la mano, la mujer presentó una "reclamación patrimonial por el funcionamiento anormal de las Administraciones Públicas de Justicia y Servicio de Salud" con una petición de 145.000 euros ante la Audiencia Nacional, que rechaza ahora sus pretensiones.

Según la sentencia, las "opiniones/conclusiones del Comité tienen la naturaleza de recomendaciones y sugerencias" y no están dotadas de "carácter ejecutivo o mecanismos coercitivos". El Comité de la Onu, destacan los magistrados, no puede verse como "una instancia supranacional con competencias jurisdiccionales cedidas por los estados", concluye.