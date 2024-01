Llamar "borregos maliciosos" reiteradamente a un juez y a una fiscal le costó a un lucense una multa de 600 euros como autor de un delito de injurias a funcionarios públicos. El hombre —con iniciales M.A.S.C., de 58 años— reconoció este jueves los hechos en el Penal número 1 de Lugo y llegó a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, que solicitaba inicialmente una multa de 2.160 euros.

Según quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, el 9 de mayo de 2022, el hombre compareció en calidad de acusado en el juzgado de lo Penal número 2 y el magistrado, tras informarle de sus derechos, le preguntó si deseaba contestar a las preguntas que le fuesen formuladas por las partes. En ese momento, el hombre, "de forma despectiva y en elevado tono de voz, al mismo tiempo que realizaba diversos gestos y ademanes", manifestó su intención de no responder a las preguntas de la fiscal ni del juez. El acusado se dirigió a ambos en varias ocasiones con la expresión "borregos maliciosos" y les dijo "como esto está grabado no les voy a contestar; solo voy a contestar a las preguntas de mi abogado. Pero primero a ver si llega el video, porque aquí no funciona nada. Señores del Tribunal Constitucional, no contesto porque estos señores, estos borregos maliciosos vienen a la caza mía y no hay Justicia en Lugo. Es penoso que estos borregos maliciosos estén aquí".

El acusado montó follón hasta que la vista contra él tuvo que suspenderse. Le espetó al juez: "fusíleme; que ya solo le falta eso"

A pesar de ser apercibido en varias ocasiones con la posibilidad de ser expulsado de la sala, el acusado continuó con la misma actitud y, "con altas voces y gesticulaciones", le espetó al magistrado: Me da igual que me expulse, borrego malicioso. Haga lo que quiera, fusíleme, que solo le falta eso". Ante esta actitud, el juez le pidió que aclarara si finalmente deseaba contestar a las preguntas que se le formularan en la vista y el acusado reiteró que solo iba a responder a su abogado. Además, se encaró con el magistrado y añadió "y me abre otras diligencias; como vienen a cazarme...", al mismo tiempo que realizaba gestos hacia él simulando disparar una escopeta.

Finalmente, al ver que no se tranquilizaba, el magistrado acordó su expulsión de la sala, recordándole al acusado que se había dirigido a él en varias ocasiones con la expresión "borrego", a lo que el hombre respondió abriendo sus brazos en cruz y diciendo: "Es que vienen a por mí". El juez acordó suspender la vista oral y ordenó deducir el oportuno testimonio para el ejercicio de acciones legales.

Por estos hechos, el hombre fue acusado de un delito de injurias a funcionario público, tipificado en los artículos 208 y 209 del Código Penal, por el que la Fiscalía lucense solicitaba inicialmente una condena de seis meses de multa con cuota diaria de 12 euros, lo que sumaba una cuantía de 2.160 euros. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y fijaron una multa de 4 meses con cuota diaria de 5 euros, por lo que tendrá que abonar 600 euros. Tal y como recogió la Fiscalía en su escrito de acusación, el hombre ya fue condenado al menos en otras cuatro ocasiones por delitos como quebrantamiento de condena o estafa, entre otros.