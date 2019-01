La lucense Melania Freire triunfa en la Fashion Week con el color de Hockney

El pintor británico David Hockney se tiñó el pelo con el color del primer trigo "porque los rubios son más divertidos". Melania Freire ha decidido mantener el tono de su pelo como las cáscaras de los mejillones. Hockney llegó en los años 60 a Los Ángeles y se vió deslumbrado por el esplandor de las piscinas. Freire descubrió esa fascinación en su tierra natal, el Lugo de 1991.

La diseñadora viajó a Londres hace dos años en busca de una antología de David Hockney en la Tate Modern. "Me compré postales de David Hockney. De sus cuadros de piscinas. Tras ver su retrospectiva me compré el catálogo, una libreta y un lápiz en la tienda del museo. Guardé mi entrada porque la exposición me había gustado y también la hoja de sala como una especie de tributo a ese alguien al que rindes culto. Me compré las reproducciones de sus trabajos como si me estuviese llevando un trozo pequeño de su obra", explica.

Melania Freire se presentó este jueves en la Samsug Ego, de la Fashion Week, de Madrid, bajo la sombrilla caleidoscópica del artista de Bradford. David Hockney usa colores simples para provocar musicalidad y sentimientos; Melania parte del blanco sobre el que pinta a mano los azules, verdes y lilas que extrae de los cuadros de su inspirador con elementos naturales para lograr conmover a través de la moda.

Su propuesta, "Me compré una postal de David Hockney", basada en tejidos como la seda o el algodón superponiedo patrones que alumbran siluetas holgadas y livianas. La diseñadora lucense, formada en la facultad del Belas Artes de Pontevedra y en la Esmega de Vigo, fue reconocida con el premio Fashion Talent, que sirve para buscar nuevos creadores. Freire agradeció "la oportunidade enseñar la colección fuera, en Praga". El reconocimiento le da un pase directo a la Semana de la Moda de Praga.

Melania Freire explica que sus estampados son "pequeños trozos pintados a mano en el tejido" de los cuadros de piscinas que Hockney hizo en Los Ángeles. La diseñadora presenta en esta colección tejidos "fragmentados y dispuestos en paneles superpuestos".

Su propuesta está construida sobre "tres miradas". Mezcla la "manera de representar la vegetación, el agua, la luz directa del mediodía..." del pintor; la del espectador, con "referencias al merchandising de la Tate" y la de la propia "imagen personal de Hockney como icono: en sus gabardinas, corbatas y camisas".

La exposición que la Tate dedicó al artista británico "recogía todos los enfoques y las etapas del artista, organizadas por salas. Sus polaroids de perspectivas fragmentadas, sus bocetos, los paisajes digitales y sus cuadros de piscinas», asegura la diseñadora en la presentación de "Me compré una postal de David Hockney".

La inspiración que mueve a Melania Freire para realizar su trabajo nace de contemplar "los cuadros que Hockney pinta antes y durante su etapa en Los Ángeles en los años 60, que son representaciones idealizadas de un lugar. Brillantes y limpias piscinas privadas plagadas de guiños visuales".

El arte de David Hockney "nace de nuevos símbolos personales para una ciudad mitificada y filtrada por las referencias de las fotografías homoeróticas de Bob Mizer en Physique Pictorial, de la novela de John Rechy City of Night. Maravillado por una fotografía, la número 21 de la serie Case study houses de Julius Shulman".

La colección que se impuso en la Fashion Week está integrada por estampados y patrones de prendas que son reproducciones y recortes, que están pintados a mano sobre la tela. "Son fragmentados y dispuestos en paneles superpuestos, como sus polaroids o sus paisajes divididos en lienzos que conforman una idea quizás más real del objeto que ocupa un lugar o un cuerpo", explica.

Melania Freire combinó su actividad profesional como diseñadora con su participación en diversas exposiciones, su colaboración en los departamentos de arte de filmes como Longa noite, de Eloy Enciso o Aquilo que arde, de Oliver Laxe.