Una lucense, mejor profesora en español en EE UU y Canadá

La docente lucense Eugenia Fernández fue la ganadora del concurso Profesor del Año 2022 convocado por la Embajada de España en Estados Unidos y la Secretaria de Educación estadounidense, un premio que reconoce la labor docente tanto en este país como en el vecino Canadá. Su carácter viajero la llevó hace unos años a solicitar una plaza en el programa de profesores visitantes tras cursar Magisterio en su ciudad natal y licenciase en Filología Inglesa en Santiago. Actualmente, reside en Maine, donde es profesora de un grupo de alumnos con edades comprendidas entre los 7 y 8 años a los que imparte diferentes asignaturas en lengua española con un revolucionario método.

¿Cómo recibió la noticia del premio al Mejor Profesor del 2022?

Con incredulidad al principio porque la competencia era dura, pero de satisfacción y agradecimiento porque se reconociera todo el trabajo que implicaba este proyecto para mí, pero muy especialmente para mis alumnos, que se ilusionaron muchísimo desde el primer momento y trabajaron con entusiasmo a pesar de la pandemia. También me gustaría agradecer el trabajo y la colaboración del colegio Manuel Peleteiro de Santiago, que fue parte importante en este reconocimiento.

¿En qué se basa el método de enseñanza por el que ha sido premiada que ha implantado en su colegio?

Realmente no es un método novedoso, sino que el trabajo que he desarrollado aquí, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), permite un abanico muy amplio de posibilidades a la hora de desarrollar cualquier tema que quieras explorar. El proyecto que he presentado se titula Minichefs, donde mis alumnos se convirtieron durante casi cuatro meses en chefs de todos las materias del segundo curso en el que trabajo. Tanto mis alumnos de Maine como los de Santiago intercambiaron recetas típicas de ambos países. Los alumnos norteamericanos compartieron una receta por cada uno de los 50 estados, mientras que los alumnos españoles elaboraron recetas de las comunidades autónomas.

¿Es un proyecto con fondo social que implica tanto a padres como a alumnos?

El proyecto tuvo varios productos finales, relacionados con diferentes materias. En Lengua Española, la publicación de un libro de recetas; en Matemáticas, la creación de un supermercado; en Ciencias Sociales, se creó un mapa gigante de EEUU con 50 piezas de puzzle, y en Ciencias Naturales, se hizo una gran pirámide de alimentos y otra de ejercicios. Para la comunidad educativa y familias se organizó una exposición explicativa de todas las tareas y actividades hechas a lo largo de los más de 3 meses de duración del proyecto, con la idea de recaudar fondos para comprar alimentos para la gente sin recursos de un albergue ubicado en Portland. ¿Qué le aporta profesional y personalmente su experiencia en EEUU? He aprendido mucho y de mucha gente. Destacaría sobre todo la capacidad de trabajo que tiene la gente en Estados Unidos. En las escuelas se fomenta mucho la motivación de los alumnos y se potencian sus habilidades. Los niños aprenden de una forma lúdica y divertida y eso hace que se despierte su curiosidad y que quieran profundizar más en los temas que se tratan.

¿Por qué decidió optar a un plaza de docente en Estados Unidos?

Siempre he sido una persona inquieta. Me gusta viajar y conocer lugares nuevos, y formas diferentes de abordar el trabajo de docente, así que trabajar y vivir en EE UU me pareció siempre muy tentador. En cuanto se dieron las circunstancias propicias no me lo pensé. Concretamente en Utah, los paisajes son espectaculares, llenos de parques nacionales como Zion, Bryce, Arches o Canyonland. Y está cerca también de lugares emblemáticos como el Gran Cañón del Colorado o el parque nacional de Yellowstone.

¿Tiene pensado volver a Galicia próximamente?

Llevo tres años en Maine, antes estuve dos años en Utah, y a pesar de que estaba en trámites de renovación del visado por dos años más, he decidido volver a casa. Regreso a finales del mes de junio, y por supuesto, a Galicia, donde tengo mi vida y mi trabajo en el Ceip Couceiro Freijomil de Pontedeume desde hace 20 años.

¿Qué echa de menos de Lugo?

Podría decir mil cosas. Lugo es una ciudad fantástica, el tiempo discurre en ella más tranquilo que en las ciudades norteamericanas. Echo de menos los vinitos y las tapas, el terraceo en la Praza Maior, las milhojas de Madarro, un concierto en El Clavi, comer una ración de pulpo, dar una vuelta por la muralla o ir con mi madre a ver jugar al Breogán al Pazo, ahora que lo está haciendo tan bien.