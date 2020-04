Dos niñas de 6 y 14 años son las lucenses más jóvenes afectadas por el Covid-19

La edad avanzada es un factor de riesgo claro en los infectados por el nuevo coronavirus: cuanto mayores son más probabilidades tienen de sufrir una forma grave de la enfermedad. Sin embargo, también hay menores que desarrollan síntomas y que incluso pueden necesitar hospitalización. En Lugo, la paciente más joven diagnosticada de Covid-19 ha sido una niña de 6 años, mientras que la menor de las hospitalizadas tenía 14 años. Ya ha recibido el alta.

Son, en realidad, los casos más excepcionales, una rareza entre los que conforman el grueso de los positivos de Covid-19 en la provincia, donde se contabilizan ya doce fallecidos después de que este jueves el Sergas confirmara otros dos, el de dos hombres de 75 y 87 años.

El neumólogo del Hula Rafael Golpe ha revisado los 103 primeros casos diagnosticados —haciendo un corte ahí porque son los que tienen al menos diez días de evolución, que es el plazo en el que la enfermedad tiende a mostrar complicaciones— y la realidad se parece mucho a la que muestran series más extensas de otras zonas. Para empezar, se infectan hombres y mujeres por igual. "Pero el 70% de los hospitalizados son de hombres y el 85% de los ingresados en Uci son hombres", apunta el doctor Golpe, que confirma que quienes padecen formas más graves de la enfermedad son hombres, mientras que las mujeres tienen más posibilidades de pasarla aisladas en sus domicilios.

Rafael Golpe: "Los hombres tienen más posibilidades de padecer una forma grave de la enfermedad. El 70% de hospitalizados lo son"

En realidad, uno de cada tres pacientes contagiados con el nuevo coronavirus tiene que ser ingresado y el 12% acaba en la Uci o fallece. "El factor de riesgo más claro es la edad, seguido del sexo y comorbilidades asociadas, fundamentalmente la hipertensión, diabetes y cardiopatías", apunta el doctor Golpe.

El número de casos revisado es todavía pequeño y los indicadores incluidos son los más rotundos, aquellos de los que existe ya más evidencia. El doctor Golpe echa de menos otros, que considera que también podrían resultar de mucho interés, como el de la obesidad. Parece que los pacientes obesos pueden tener una evolución peor de la enfermedad —como ocurre también con otros virus, como el de la gripe— pero no está claro si es porque son personas que con mayor frecuencia tienen enfermedades como diabetes o hipertensión. Tampoco se recogen datos como el tabaquismo, que se citó en numerosas ocasiones para explicar en los casos chinos por qué afectaba más a hombres y de edad avanzada, ya que es un país donde muchos mayores fuman, pero no las mujeres.

EDAD DE RIESGO. "Lo que vemos en los casos de Lugo revisados es que el riesgo de padecer una forma grave de la enfermedad se dispara a partir de los 70 años", apunta el doctor Golpe quien indica que, de la serie que ha examinado, el paciente más joven infectado tenía 19 años; el más joven ingresado, 48, y el mayor, 90 años.

Rafael Monte: "Calculo que el pico de ingresos en Lugo se producirá el Jueves Santo y el de Uci llegará una semana después"

El comportamiento de la enfermedad, según ven los sanitarios, es idéntico en todas partes: cinco días de media hasta que aparecen los síntomas, entre siete y diez hasta que se produce un empeoramiento que puede llevar al ingreso y cinco más para un agravamiento que puede suponer entrar en la Uci.

En la tercera semana de confinamiento, se está empezando a observar una cierta estabilización en los ingresos; crecen pero, por el momento en Lugo, no tanto como se llegó a suponer. Esa es la percepción actual del portavoz de la crisis sanitaria del coronavirus en el área de Lugo, Rafael Monte,

"Lo que vemos es que siguen siendo manejables, que no crecen exponencialmente día tras día, que tenemos ocho o diez nuevos un día, pero también dos o tres altas. También observamos que el porcentaje de PCRs positivas ya no es del 20% sino que está bajando. No se están cumpliendo algunas de las proyecciones matemáticas que se habían hecho", explica.

El doctor Monte cree que el pico de ingresos en planta en el área lucense llegará para el Jueves Santo y, una semana después, el de Uci. El Hula cuenta con 26 camas de Uci que ayer estaban ocupadas por ocho pacientes, pero otras 12 de Reanimación podrían ser usadas para críticos. Con cautela, porque aún pueden surgir nuevos focos, reconoce que empieza a dudar que sea preciso tirar de ese recurso.

Los casos activos pasan ya de 500

Los casos activos en la provincia de Lugo pasaron este jueves por primera vez de 500. En total son 519. Desde que empezó esta crisis, el área de Lugo ha tenido un total de 552. Son ya 12 los fallecidos y las altas médicas, casi el doble: 21.



Otra buena señal, además del aumento de las altas, es que solo hubo un nuevo ingreso en planta. En total eran 79 los pacientes hospitalizados: 19 en A Mariña, 11 en Monforte y el resto en el Hula.



Pruebas para Geriatría

Enfermeras y auxiliares de la planta de Geriatría del Hula piden que se les haga la prueba del coronavirus a las 27 trabajadoras, después de que dos médicos y cuatro pacientes hayan dado positivo.



Recuerdan que, cuando un enfermo de Neurología dio positivo, a todo el personal se le hizo la PCR y señalan que la suya es una planta en la que los cuidados a menudo han de hacerse a muy poca distancia del paciente. La gerencia aseguró que no se escatima en pruebas aunque a veces es preciso priorizarlas, pero que los contactos de riesgo con un positivo la recibirán.