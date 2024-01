Luis Pena compite por el premio Le Cordon Bleu al mejor cocinero joven

Luis Pena Mouricio tiene solo 22 años pero suma ya un currículo tan abultado como su talento: completó el ciclo medio y superior de Cocina y Dirección de Cocina en el IES San Xillao y ahora está a punto de acabar el de Panadería y Pastelería, todo ello mientras trabajaba en cocinas de restaurantes como A Casa Grande de Nadela o, en la actualidad, Casa do Chao, un restaurante abierto hace poco en Navia de Suarna con él ya como jefe de cocina.

Fue precisamente ese currículum, explica Luis Pena, el que le permitió ser seleccionado entre los cincuenta aspirantes de toda España al XII Premio Promesas de la Alta Cocina de la prestigiosa escuela gastronómica Le Cordon Bleu.

En estos momentos, "el concurso está en su segunda fase: tuvimos que elaborar todos una videorreceta según las bases que nos marcaron. Un jurado profesional las puntúa según la ficha de elaboración y un 15% de la puntuación se hace por votación popular a cada vídeo. Los diez mejores pasarán a la final, que será en Madrid y con una elaboración presencial".

Él espera poder sumar poco a poco apoyo a su receta en vídeo, a la que se puede votar en el enlace. "Y que no se olviden luego de confirmar el voto en el correo electrónico, que si no no cuenta", insiste.

En estos momentos aspira a ser elegido entre los diez finalistas que competirán por el premio Le Cordon Bleu y necesita votos

Pese a que puede presumir de una formación sólida y trabajo seguro, nada le gustaría más que conseguir el premio de este prestigioso certamen: una beca de 30.000 euros para formarse durante un año en Le Cordon Bleu de Madrid. El segundo premio es una beca de 9.500 euros, que tampoco vería con malos ojos.

Cualquiera de las dos becas le ayudaría en su ambición de "estudiar un año más y luego seguir formándome en otros restaurantes de renombre, aprovechando que en Casa do Chao solo abrimos los fines de semana".

Eso sí, a largo plazo, "mi sueño es abrir mi propio restaurante. Antes, cuando empezaba, me planteaba que me gustaría más abrirlo en Madrid o Barcelona o alguna gran ciudad, pero me fijo en otras referencias, como los hermanos Roca, que consiguieron llegar tan alto con restaurante en localidad más pequeña. Por eso no descarto poder abrir mi restaurante en algún sitio de Galicia y que con el tiempo pudiera ir haciéndome un nombre para que al final la gente fuera a ese sitio específicamente por mi restaurante".

Mientras completa sus sueños, quien quiera puede ir disfrutando de sus artes culinarias en Navia de Suarna, con una carta creada íntegramente por él "en la que prima el producto tradicional y de montaña, pero a la que he añadido una oferta de pescados más variada de lo que se suele ver en este tipo de lugares que está teniendo muy buena acogida".