Un lucense lleva un año esperando a que el Concello le dé 288 euros por un accidente

"No me queda otra que tener paciencia". Quien lo cuenta no es el Santo Job, pero casi, Un lucense lleva casi un año esperando a que el Concello le abone los 288,19 euros que le costó reparar un neumático y la llanta de su coche, dañados en un bache con el que tropezó en mayo del año pasado en un vial del polígono de A Louzaneta. Según el informe que elaboró la Policía Local, el socavón, que fue reparado inmediatamente, tenía 85 centímetros de longitud y 10 de profundidad.

La rueda y la llanta dañadas. EP

En julio pasado el Concello le remitió un escrito a este ciudadano en el que asumía su responsabilidad patrimonial. Desde entonces no ha recibido más comunicaciones oficiales. Asegura que llama todos los meses para saber cómo va su expediente y que le responden que se demora el pago porque la funcionaria que lo tiene que firmar está de baja.

El afectado bromea asegurando que de prolongarse más la demora en el pago va a cobrar más en concepto de intereses que de principal.