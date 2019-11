La lucense Isabel Pardo de Vera, entre las 500 mujeres más influyentes de España

La Reina Letizia, la cantante Rosalía y la general Patricia Ortega son tres de las 500 mujeres más influyentes de España, según la sexta edición del número especial 'Poder femenino' de la revista 'Yo Dona', que se publica este sábado con 'El Mundo'.

Según ha dado a conocer este miércoles la publicación, el protagonismo de la portada de esta edición especial dedicado al poder femenino es coral. Juezas, políticas, actrices, científicas, empresarias, diseñadoras, escritoras, deportistas integran esta lista de mujeres poderosas.

Junto a la Reina Letizia, la cantante Rosalía y la general Patricia Ortega, se encuentran también la Princesa Leonor, la fiscal general, María José Segarra; las directoras de Amazon España y Google España, Ruth Díaz y Fuencisla Clemares, respectivamente; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, o la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Al acto de presentación han asistido María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y abogada del Estado; la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada; María José Huertas, sumiller de Paco Roncero Restaurante; y de la periodista Carme Chaparro, que han participado en un coloquio moderado por la directora de 'Yo Dona', Marta Michel.

Chaparro ha manifestado que "no habrá igualdad real hasta que cualquier aspecto se trate en foros donde hombres y mujeres participen juntos"

Durante el debate sobre el posicionamiento femenino en el mundo empresarial y los retos de futuro, Cospedal ha afirmado que "los techos de cristal a veces" se los ponen las mujeres así mismas.

"Si no crees en ti misma, nadie lo hará", ha dicho la ex número dos del Partido Popular, que además ha apuntado que "la ambición en las mujeres no suele ser vista como una cualidad y en un hombre sí, y hay que revertirlo para tener influencia" y que su opinión "sea tenida en cuenta". "Mi autoestima viene de la independencia y de poder desarrollarme en plenitud", ha recalcado.

Ágatha Ruiz de la Prada ha señalado que las mujeres "se han liberado de una forma extraordinaria en muy poco tiempo", por lo que se ha mostrado "optimista" de cara al futuro. La diseñadora también ha afirmado que "tampoco hay que obsesionarse tanto con el tema de la igualdad al extremo". "He sido feminista toda mi vida y ahora veo que es muy difícil el papel que tienen los chicos", ha señalado.

Además, María José Huertas ha indicado que "nunca ha tenido problemas", aunque ha afirmado que "el vino casi siempre lo eligen y prueban ellos". Además, ha asegurado que "la base de la igualdad absoluta está en la educación" que le se le de al respecto a los hijos e hijas.

Para Huertas, el mundo del vino también está evolucionando con la sociedad, y lo ha ejemplificado en el hecho de que "antes, las hijas de los bodegueros se dedicaban a la oficina y los hijos, a las viñas". "Eso hoy ha cambiado", ha subrayado.

Finalmente, Chaparro ha manifestado que "no habrá igualdad real hasta que cualquier aspecto se trate en foros donde hombres y mujeres participen juntos". "¿Por qué temas como la conciliación se hablan sólo en foros femeninos?", ha planteado Chaparro, que cree que el verdadero poder es: "la capacidad de ayudar a otras mujeres y que ellas me ayuden a mí".