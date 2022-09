Un lucense está inmóbil na Uci tras sufrir un accidente no bus de Lugo

Víctor Herrán ten 76 anos e, aínda que sofre diabetes e problemas de corazón e de costas, “facía unha vida normaliña” ata o pasado día 2 de setembro, cando ía nun bus pola Avenida da Coruña, o vehículo freou para non atropelar a dúas mulleres e el, que ía sentado, caeu e bateu contra o asento de diante. Hoxe está tetrapléxico na Uci do Chuac da Coruña, cunha "lesión medular incompleta" e un prognóstico incerto.

Cóntao a súa muller, Mercedes Faraldo, dende un corredor do hospital coruñés, a onde Víctor foi trasladado despois de pasar pola Uci do Hula. "Cando caeu non chegou a perder o sentido, pero enseguida me dixo: Mercedes, no me muevo, no siento el cuerpo", explica a súa dona. Unha ambulancia recolleuno e levouno ao Hula, pero o seu estado foise complicando e as características da lesión fixeron que fora derivado ao Chuac, explica Mercedes. En Lugo intubárono e na Coruña fixéronlle unha traqueotomía.

Víctor Herrán. AEP

A muller de Víctor, que durante moito tempo estivo á fronte da Asociación de Diabéticos de Lugo, conta que o home estaba "operado da columna" por problemas "nas cervicais e nas lumbares", pero insiste en que no día a día "se defendía" e en que, agás porque non podía agacharse nin coller pesos, facía unha vida normal, ata o punto de que viaxaba en transporte público.

O accidente prodúxose na intersección da Avenida da Coruña coa Rúa Manuel María, cando, segundo explica Mercedes, o condutor do autobús freou bruscamente para evitar atropelar a dúas mulleres que cruzaban o paso de peóns. Descoñécese de quen foi a imprudencia, se das mulleres por tirarse ao paso ou do condutor por ir despistado. Ou se confluíron as dúas circunstancias.

A Concellería de Mobilidade e Infraestruturas confirmou que existe un parte do accidente e que a compañía de seguros da empresa de transporte se está facendo cargo dos gastos hospitalarios. Mercedes, en cambio, conta que a familia tivo que botar man dun avogado "porque non sabiamos nada do seguro". A ela quédanlle moitos meses de viaxes entre Lugo e A Coruña para estar a carón do seu home, pero non é nada comparado co que está pasando el, di. E do que lle queda, teme. "Dende a cabeza para abaixo non se volveu mover, porque no pescozo é onde está a inflamación máis gorda, e el está consciente, que aínda é peor. Íano subir a unha habitación o luns, pero complicouse porque ten mucosidade nos bronquios. Ao mediodía puiden entrar velo, pero mandáronme saír para que o puideran aspirar e cando volvín entrar xa non puiden falar con el porque dúrmeno para facerlle iso", relata a muller.

A Mercedes pésanlle as viaxes e as horas nos corredores do hospital, pero sobre todo a situación do seu home e a incertidume sobre a evolución que terá. "Os médicos din que non me poden dicir nada. Só me din que dende que suba á planta quedaranlle alí polo menos seis meses", conta. Bota de menos tamén que dende o Concello alguén se interesase pola situación.