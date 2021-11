Un lucense gana un certamen sobre emprendimiento femenino

Estudia segundo de Producción Audiovisual en la fundación TIC y, ahí donde lo ven, el pasado viernes se convirtió en el joven que más sabe en Galicia sobre emprendimiento femenino. Sergio Louzao Alonso se impuso entre los más de 700 estudiantes de FP que participaron en el concurso virtual de preguntas y respuestas Enredadas no Cambio, organizado por la fundación Taller de Solidaridad, con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

El objetivo del certamen –conducido por Ánxela Baltar y Violeta Mosquera, integrantes del grupo de rock metal Bala– era desvelar los patrones socioculturales que existen en torno al emprendimiento femenino.

Sergio Louzao fue el que más preguntas seguidas acertó –dentro de las tres alternativas posibles– y el que lo hizo de forma más rápida. Tras él, los segundos y terceros clasificados fueron alumnos del colegio San José de la Guía, de Vigo, y del IES Urbano Lugrís, de A Coruña.

"Era como unha especie de Trivial online. As preguntas proxectábanse nunha pantalla e nós participabamos cunha aplicación, Kahoot, a través dun móbil ou dunha tableta, como era o meu caso. Fun o que menos preguntas acertei dos tres primeiros pero tívose en conta que levaba unha racha de dezasete respostas acertadas seguidas e tamén fun moi rápido. Só che deixaban entre quince e vinte segundos para responder", comenta Sergio.

Una de las preguntas que más dudas le creó fue saber en qué porcentaje el salario de las mujeres era inferior al de los hombres. De las tres opciones, se quedó con dos: o un 25 por ciento menos o un 5. Finalmente, optó por la máxima diferencia, el 25 por ciento, y acertó. "Pensei, sobre todo, nos postos directivos ocupados por mulleres e nos dos homes e, efectivamente, hai esa diferenza", indica.

Aunque quedó de primero, Sergio reconoce que su participación en el concurso le sirvió, además, para aprender cosas como, por ejemplo, que hay –dice– "un 33 por cento de mulleres que son directivas de empresas".

La participación de este alumno de la fundación TIC se encuadra dentro del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, que se imparte en el segundo curso de Producción Audiovisual de este centro, dependiente de la Diputación. Pero, aun así, Sergio defiende, de forma individual, la ideología feminista y de igualdad de género. Quizás, por eso, fue acertando las preguntas del concurso sin mucho esfuerzo.

"Hai cousas que son básicas e que hai que defender. Por exemplo, eu sei que, por ser home, a min nunca me van dicir que non me vista dun determinado xeito porque vou provocando, nin que non vaia só de noite pola rúa, pero ás mulleres si se lles di", señala.

El premio, aunque modesto –una sudadera, una botella y un libro–, le hizo ilusión a Sergio. "Son moi competitivo, gañar gústame. Aínda que sexa ao parchís!", asegura este joven.