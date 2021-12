Una lucense se encuentra un jabalí en el portal cuando salía del ascensor

"¡Me llevé un susto de muerte! ¡No me esperaba eso en la vida! Que se abra la puerta del ascensor y te encuentres, de frente, a un jabalí de unos 300 kilos, con unos colmillos tremendos, mirándote como si fuese a coger el ascensor... Me puse tan nerviosa que le di a la tecla del -1 rápidamente y decidí salir por el garaje y por la puerta contraria del edificio. Jamás pensé que me podría suceder algo así".

Lo que le pasó, en la madrugada de este lunes, a Loly Matanzas –una vecina de la rúa Bidueiro, en el barrio de A Residencia– cuando salía del ascensor de su casa no se lo imaginó en su vida.

Sobre la una de la mañana, decidió sacar a la última de sus tres perros de paseo y subió en el ascensor de su portal, el número 6 de la rúa Bidueiro, dejando la puerta abierta del edificio.

A la vuelta, cuando bajaba con la perra en brazos –porque es mayor y se desorienta– se encontró, cuando llegó al portal, con el jabalí enfrente del ascensor, como si se dispusiese a cogerlo él también y comportarse como un vecino más. Loly se puso tan nerviosa al encontrarse con el bicho que cerró rápidamente las puertas y se dispuso a salir a la calle pero justo por la acera contraria a la del portal, por si se volvía a encontrar con él.

"Menos mal que la puerta del portal quedó abierta y el jabalí entró y salió libremente porque si se queda encerrado y entra alguien sí que podría haber pasado algo, al verse el animal encerrado. A mí no me hizo nada. Creo que también se asustó al verme. Se dio la vuelta y se puso a mirarse en los espejos, que dejó todos hociqueados. ¡Menos mal que llevaba a mi perra en el regazo! Si fuese unos minutos antes, cuando bajé a los otros dos perros sueltos, los hubiera matado", comenta Loly.

Ya fuera y, desde la acera contraria, Loly cogió el móvil y fotografió el jabalí, que también salió a la calle y subió unas escaleras que hay fuera con toda ligereza. "Si no llego a llevar el móvil y hacer las fotos, no me cree nadie. Se lo cuento a mi marido y me diría que estaba loca, que seguro que era un perro y no un jabalí pero así no hay duda ninguna", dice.