Un lucense denuncia que pagó en 5 meses la luz que utilizará "en 10 años"

Mientras los usuarios se llevan las manos a la cabeza por la escalada sin freno del precio de la electricidad, que está alcanzado en España plusmarcas históricas, un vecino de la parroquia de Coeses, José Lence, denuncia que en los últimos cinco meses, desde febrero, le han facturado en su domicilio más luz de la que consumirá "nos próximos dez anos".

Su indignación se fundamenta, entre otras razones, en que en mayo la compañía eléctrica registró como "lectura real" que llevaba consumidos 25.413 kilovatios –865 de ellos solo en ese mes–, cuando esta semana en el contador eléctrico de su vivienda figuraban 24.136, lo que supone casi 1.300 menos.

"Cobrar tanta luz antes de consumila poderíase considerar un roubo", asegura el afectado, que sabe de lo que habla porque trabajó como electricista. Ahora está jubilado, pero "sei de que vai o tema", dice José Lence.

No quedan ahí los motivos de su enojo. Si en mayo, como lectura real le registraban 25.413 kilovatios, en la factura de junio, que fue "estimada", parece como si su contador inteligente viajase en el tiempo al pasado porque le fijaron 24.348, aún así unos 200 más que los reales que refleja.

Ese acercamiento a la realidad no le sirve de consuelo a este vecino de Coeses porque la compañía le cobró el mes pasado por un consumo que ya le había cargado en febrero.

"Non só me cobran a luz do futuro, senón que me volven a cobrar polo mesmo que xa pagara", afirma este vecino de la parroquia de Coeses.

Otra de las razones para que esa indignación vaya a más es que hace cinco meses, en febrero, cuando la compañía eléctrica entendió que lleva sumados 24.451 "xa me cobraban máis kilovatios dos que teño agora reais", puntualiza este afectado.

SUMA Y SIGUE. Pero su enfado no queda ahí. Recuerda el "estacazo" que sufrió en mayo. Le pasaron una factura, a su juicio "exagerada", por 865 kilovatios consumidos ese mes, lo que supuso un cargo de 176,08 euros. Cuando en los meses anteriores y en el de junio fueron entre 37 y 140 kilovatios en cada uno.

José Lence asegura además que no puede consumir tanto en un mes porque dispone de 36 placas solares, de 330 vatios cada una, y cuatro baterías de litio de 2,4 kilovatios cada una, para abastecer a su vivienda.

Este vecino de Coeses se ha dirigido tanto a su compañía comercializadora, Xenera, como a la distribuidora, Begasa. Dice que la primera empresa justifica ese consumo que no se ajusta a la realidad en que le factura el que le traslada la segunda. De esta última no ha obtenido respuesta.

Una parroquia que sufre cortes intermitentes

José Lence destaca que además de ese sobreconsumo que le aplican en su factura sufre cortes intermitentes en el suministro con frecuencia, lo que provoca que se desconecten las placas solares y que tarden "unha hora" en volver a estar en activo.



Rural. Este no es solo un problema de Coeses, hay otras parroquias del rural del municipio de Lugo que lo padecen, como San Xoán do Campo, San Xoán do Alto, O Veral y Soñar, entre otras. Quienes más lo sufren son las explotaciones lácteas, que ven ralentizadas las labores de ordeño.