Un lucense denuncia que su expareja lo intentó matar con unas tijeras

Un hombre de 45 años de edad, vecino de Lugo, denunció ante la Policía Nacional que su expareja -con la que seguía compartiendo piso- intentó acabar con su vida clavándole unas tijeras en el cuello.

El denunciante acudió a la comisaría de la Rúa Chantada el pasado jueves y contó que, tan solo unos momentos antes, una mujer lo había amenazado de muerte y le había atacado con unas tijeras. El hombre explicó que los hechos tuvieron lugar en el domicilio que ambos comparten, en el barrio de Recatelo, aunque afirmó que ya no mantenían ningún tipo de relación sentimental y que únicamente compartían piso.

Según su versión, discutió con la mujer al igual que había hecho en otras ocasiones, pero ella se fue poniendo cada vez más agresiva y, en un momento del enfrentamiento, cogió unas tijeras que había en el domicilio y se lanzó hacia él amenazándole. El hombre logró repeler el ataque y el arma apenas llegó a rozarle el cuello.

Tras el incidente, la víctima abandonó el domicilio y acudió a comisaría. El hombre contó ante la Policía que la presunta agresora padece un trastorno mental y que el juzgado está tramitando su incapacidad. Ante esta denuncia, los agentes acudieron a la vivienda y observaron que la mujer se encontraba alterada y que además podría padecer algún tipo de trastorno, por lo que activaron el protocolo para este tipo de circunstancias y solicitaron inmediatamente la intervención de una ambulancia del servicio de Emergencia 061 Galicia, que la trasladó al Hospital Universitario Lucus Augusti.

La mujer fue atendida en el servicio de Urgencias del centro hospitalario y los sanitarios acordaron su ingreso en la unidad de Psiquiatría, donde permanece desde entonces.

GRABACIONES. El afectado hizo constar en su denuncia que guardaba en su teléfono móvil varias grabaciones de incidentes que tuvo con la presunta agresora, ya que, según mantiene, no era la primera vez que sufría amenazas y ataques por parte de su compañera. "Me trató mal en muchas ocasiones y tengo aguantado mucho, desde insultos hasta agresiones. Esto ya fue lo último que pudo hacer, intentar asesinarme. Ahora está ingresada en el Hula, pero espero que la encierren en algún sitio, donde sea, y que no salga", dijo.

El denunciante asegura que ha pedido ayuda varias veces en diferentes servicios sociales y considera que no le han prestado la atención adecuada. Los agentes de la Policía Nacional le informaron de que, como víctima de una infracción penal, tiene derecho a ser atendido en la Oficina de Asistencia a las Víctimas, donde puede recibir información, apoyo emocional y asesoramiento en diferentes ámbitos. Los policías remitieron al juzgado las diligencias de este caso.