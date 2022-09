Una lucense denuncia que le estafan 7.000 euros simulando ser su entidad bancaria

Respondió una llamada de su entidad bancaria y al día siguiente le faltaban de su cuenta 7.000 euros. Así resume una lucense la estafa de la que fue víctima, una situación que todavía no acaba de creerse. "Tenía grabado en la agenda de mi móvil el número de teléfono de mi banco y el número al que tenía que llamar para anular las tarjeta en caso de robo o pérdida, para poder llamar rápido si lo necesitaba. Una mañana -explica-, me sonó el móvil y vi que era el número de las tarjetas del banco, por lo que respondí de inmediato".

Al otro lado del teléfono, una voz agradable le preguntó si había ordenado una transferencia de 2.000 euros desde su cuenta y, al responderle que no, comenzó a realizarle preguntas. "Me dijo que al banco le había parecido raro que yo ordenara esa transferencia y que por eso llamaban para confirmarlo. Me dijeron que no me preocupara porque iban a dejar sin efecto ese movimiento y yo no iba a tener ningún problema. Acto seguido, me pidieron que les facilitara algunos datos y unas claves que tenía en una tarjeta. Al principio les dije que no tenía ninguna clave, pero me dieron unas indicaciones y al final encontré lo que me pedían, así que les facilité los datos. En ningún momento desconfié de esa llamada", afirma.

Cuando habló con el supuesto trabajador del banco, la mujer no se encontraba en Lugo, pero al día siguiente se trasladó hasta la capital y acudió rápidamente a su banco para hablar con su gestor y asegurarse de que todo se encontraba en orden. Sin embargo, al llegar a la entidad comprobó que le faltaban 7.000 euros de su cuenta y que nadie la había llamado desde el banco. "Pregunté lo que había pasado y comprobé que alguien había ordenado dos transferencias desde mi cuenta, cada una de dos mil euros. Además, constaban varias compras y varios pagos a través de Bizum, cuando yo ni tan siquiera tengo activada esa plataforma. No me podía creer lo que me estaba pasando. Yo siempre tengo mucho cuidado con las tarjetas y con todas las compras que hago y me parecía increíble lo que me estaban contando".

Tras asimilar que había sido víctima de una estafa, la mujer intentó solucionar el problema con su entidad bancaria. "Me dijeron que me iban a hacer una reclamación, pero al final me respondieron que no se hacían cargo de nada, por lo que de momento no voy a recuperar los 7.000 euros; ni tan siquiera una parte. Ya denuncié los hechos ante la Policía Nacional y están investigando las transferencias y los pagos desde mi cuenta para ver si pueden localizar a los autores. De todas formas, no entiendo que la entidad bancaria se desentienda del problema, ya que yo tenía el dinero en la cuenta y alguien lo sacó sin mi permiso", lamenta.

La afectada explica que también denunciará el caso en el juzgado para pedir responsabilidades al banco y quiere alertar a los ciudadanos para que extremen las precauciones a la hora de facilitar cualquier tipo de dato personal por teléfono.