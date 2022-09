La revista Campaign US, referente del sector de márketing y publicidad en Estados Unidos, ha incluido al creativo publicitario lucense Carlos Alija en su lista anual 40 over 40. Este reconocimiento celebra la experiencia y contribución de los 40 ejecutivos publicitarios con la trayectoria más innovadora y creativa.

Desde 2020 Carlos Alija trabaja en Los Angeles para MullenLowe US, donde dirige la creatividad de marcas como Honda, Corona y Grey Goose. Su trayectoria profesional destaca por sus saltos internacionales a algunas de las mejores agencias de comunicación del mundo, como Anomaly en Nueva York, Wieden+Kennedy en Londres o BMF en Sídney. La primera mitad de su carrera transcurrió en Madrid, donde sus campañas para Renault, Coca-Cola o Flex le consolidaron como uno de los mejores creativos de su generación, recibiendo numerosos premios en festivales de publicidad y comunicación, incluidos dos Premios Ondas en los años 2004 y 2005.

Alija también recibió este 2022, junto a su compañera de equipo Laura Sampedro, el reconocimiento de figurar en la lista Creative 100 de la revista Adweek, que celebra las mentes creativas "más innovadoras e inspiradoras" de 2022 en la música, TV, cine y la comunicación.