Love of Lesbian y Nathy Peluso encabezan un cartel de lujo para el Caudal Fest

[AVANCE] Love of Lesbian, Nathy Peluso, La M.O.D.A., Iván Ferreiro, Bad Gyal, Toundra, Kutxi Romero o Ladilla Rusa son algunos de los grupos que conforman el cartel de la nueva edición del Caudal Fest que acogerá Lugo del 16 al 18 de septiembre.

La cita, presentada oficialmente este viernes en Lugo en un acto que encabezó la alcaldesa, Lara Méndez, tendrá lugar en el jardín del Pazo de Feiras e Congresos y el aforo será de 2.500 personas sentadas debido a las restricciones derivadas de la situación sanitaria.

Las entradas saldrán a la venta el 18 de agosto y el abono costará 39 euros cada día.

🔥 Anúnciase o cartel do Caudal Fest 2021 de Lugo, en formato reducido e con todas as medidas de seguridade e prevención 🎉🍻🎸🐙



🎫 Entradas o mércores 18 de agosto.



📌 Vémonos no @concellodelugo!



👉 @BringTheNoiseES



Sorteo de entradas aquí:https://t.co/VuqZ3bh6ox



pic.twitter.com/PGY27rzWRC