Louzao: "Claro que pactaríamos pero no por puestos sino por proyectos para Lugo"

Ciudadanos presentó este sábado su lista para las municipales, encabezada, como estaba previsto, por Olga Louzao y Juan Vidal-Pardo, actuales portavoz y concejal de la formación naranja en el Ayuntamiento lucense y con presencia de representantes del nuevo asociacionismo vecinal. Con esa candidatura aspiran a ser bisagra para un gobierno de coalición en el que estarían dispuestos a participar siempre que se cumpliesen determinadas condiciones. "Claro que pactaríamos pero no centraríamos la negociación en conseguir determinados puestos, como suele hacerse, sino por proyectos para Lugo. Acordaríamos una serie de ellos que nos parecen imprescindibles para pactar", explicó Louzao. Vidal-Pardo citó como primero y clave, la aprobación del PXOM.

Ambos agradecieron el paso adelante que dieron personas como la número 3, Ana Varela Martínez, enfermera especialista en Geriatría y activista de O Castiñeiro, o la número 5, Nerea Fernández, una abogada e integrante de la Plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte. A su juicio, la decisión de ambas de unirse a la lista y el hecho de que se esté dando esa nueva efervescencia en el asociacionismo vecinal, con la incorporación de nuevos colectivos, prueba el descontento con el gobierno municipal, así como la intención de los lucenses de no callarse.

Louzao definió las últimas semanas como "muy duras" y criticó duramente los métodos utilizados por el PP al intentar captarla a ella y Vidal-Pardo para su lista y que, según explicó, implicó intentar crear discrepancias y desconfianza entre ella y su número 2. En su intervención ante un nutrido grupo de simpatizantes, muchos de los cuales llevan desde el primer momento respaldando a la formación naranja en Lugo, agradeció a Vidal-Pardo su apoyo inalterable.

Incidió en que esas formas —la de intentar sumar a un candidato, a través de un emisario, y sin hablar de proyecto sino solo de cargos— no funcionan con ella. "Puede que al PP le parezca normal y que en otros municipios le haya funcionado pero se ha encontrado con que aquí no funciona. Quizás es que, en realidad, no es normal sino que está mal, que es una falta de respeto", apuntó.

Vidal-Pardo explicó que, de hecho, la formación tardó tanto en presentar la lista, esperando a solo tres días antes de que acabara el plazo por temor a que el resto de integrantes, "miembros de la sociedad civil, poco acostumbrados a esos movimientos de la vieja política", se vieran presionados para ir por otra lista. Aseguró que, pese a su cautela, el PP contactó igualmente con alguno para ofrecerles sumarse a la candidatura.

Los dos ediles aseguraron que encaran la campaña con ilusión y con confianza en sus posibilidades. Frente a los mensajes agoreros, que dijeron haber sufrido también en convocatorias previas, perciben en la ciudad "ganas de cambio".

La formación naranja cuenta también con José Antonio Álvarez Flores, técnico de Medio Rural que ya fue en la lista del 2019 y que ayer se mostró convencido de que Louzao sería "la mejor alcaldesa que Lugo podría tener".También concurre Araceli Fernández, modelo que fue Miss Lugo; Marypaz Montes, pescadera en la plaza de abastos lucense y, en el 24, Francisco Javier Vila, concejal independiente en O Corgo, entre otros.