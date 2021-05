La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Olga Louzao, ha contestado a un tuit del exdiputado de la formación naranja Marcos de Quinto reprochándole su desprecio a los ediles de su expartido al tildarlos de "concejalillos".

De Quinto criticó y vilipendió en su cuenta de Twitter a los ediles de Ciudadanos críticos con los altos cargos de la formación, incluyendo a los que ya la han abandonado en la mayor crisis desde su fundación, al referirse a los 57 diputados conseguidos en las elecciones de 2019, cuando él mismo se hizo con una butaca en el Congreso.

"Cs fue en su día un partido de valientes. Hoy van quedando concejalilos que tratan de hacer méritos con sus jefes atacando a quienes dieron la cara en su día y sacaron 57 diputados, y arrastraron los votos que, en municipales, les dieron el carguito que ahora tienen. No durarán", afirmó De Quintos, quien militó en el partido entre marzo de 2019 y mayo de 2020.

Ese tono despreciativo hacia aquellos que han dado y dan la cara por un proyecto político en el que creen no le deja en muy buen lugar. Se puede no estar de acuerdo, pero no falte al respeto. Y sí, soy "concejalilla" desde 2015, cuando usted no sabía ni que existía @CiudadanosCs https://t.co/OuLAKiEeXn