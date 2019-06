Louzao dice que apoyará las propuestas del gobierno "que sexan boas para Lugo"

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Lugo, Olga Louzao, quiso anunciar que, tras los resultados en las elecciones municipales, en las que su partido revalidó los dos concejales que tenía, hará "unha oposición útil para Lugo, propositiva e responsable, denunciando todas aquelas cousas que se fagan mal pero apoiando todas aquelas que sexan boas para os lucenses e para sacar a cidade da parálise actual".

Ciudadanos, que recordó que incrementó el número de votos en Lugo hasta los 4.000, quiere que "a cidade se poña a andar canto antes", por lo que Olga Louzao pidió a Lara Méndez y a Rubén Arroxo, líder local del BNG, "que se poñan dacordo canto antes nese novo goberno que prometen para Lugo".

La portavoz de Ciudadanos, por su parte, anunció que "arrimará o ombreiro en temas fundamentais nos que todos estamos dacordo e que non poden agardar máis", por lo que demandó del nuevo gobierno que se forme "que teña unha actitude recíproca de diálogo coa oposición, algo que non houbo nestes últimos catro anos. Rubén Arroxo queixábase en todos os plenos de que o goberno de Lara Méndez non falaba coa oposición nin tiña en conta a oposición para nada, agardamos que isto non se repita porque os 25 concelleiros e concelleiras que formamos parte da corporación representamos aos cidadáns de Lugo e temos cousas que aportar", dijo.

En este sentido, Olga Louzao insistió en que "a cidade non pode perder máis tempo e hai asuntos que requiren unha solución canto antes", y recordó que "en moitos temas hai coincidencia das distintas forzas políticas e mesmo acordos plenarios que simplemente hai que desenvolver".