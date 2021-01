Louzao: "O BNG eo PSOE están a incumprir o regulamento de participación cidadá"

A portavoz municipal de Cs, Olga Louzao, lamenta que tanto PSOE como BNG votaran en contra da proposta que o seu grupo levou ao pleno celebrado o pasado xoves para modernizar o regulamento de participación cidadá, ignorado de forma sistemática polo actual Goberno local. Louzao mostrouse moi critica co BNG e en particular coa concelleira responsable desta área, Cristina López, á que acusou de saltarse deliberadamente a normativa y bloquear as canles de participación cidadá.

"No Concello de Lugo contamos cun Regulamento de Participación Cidadá desfasado que data do ano 2000 polo que é necesario actualizalo, pero tamén cumprilo. Ademais no 2016 aprobouse por unanimidade unha proposta para a elaborar un novo regulamento do que aínda, 4 anos despois non sabemos nada, a pesares de que naquel momento por parte do goberno argumentouse que xa existía un borrador moi avanzado que se facilitaría en breve. Case 5 anos despois nada del sabemos e durante o pleno do pasado xoves puidemos comprobar como tal documento non existe. Era todo unha invención do executivo de Lara méndez durante o pasado mandato", apuntou.

Louzao sinalou que a participación non pode limitarse unicamente ás eleccións para elixir aos representantes. "Nestes últimos anos observase un escaso interese político por parte do goberno local por potenciar as políticas participativas. Non só polo incumprimento continuo do actual Regulamento, que contempla actuacións que levan anos sen levarse a cabo como é a elección dos representantes das parroquias da zona rural ou o Consello das Entidades Veciñais que se constituíu no Regulamento actual e que debe xuntarse cada seis meses. Tamén porque o que se contempla en relación á información municipal, ás entidades cidadás, ás convocatorias dos Consellos sectoriais existentes na actualidade ou á reserva anual orzamentaria para iniciativas cidadás non se están a realizar", apuntou a concelleira.

"É preciso ampliar ese dereito de participación, para promover, entre outros aspectos, o debate social acerca de distintas visións existentes en asuntos que afectan á cidade. Para o desenvolvemento da relación entre goberno local e cidadanía non basta só con plasmalo nun papel ou levar a cabo unha defensa verbal do mesmo, senón que é necesario crear canles e instrumentos axeitados para que sexa realmente eficaz", sinalou.

"A participación cidadá é un elemento clave para conectar á acción de goberno coas necesidades das persoas e facilitar a eficacia das decisións políticas. Esta normativa cumpre cunha importante función xurídica ao precisar con claridade todos os procesos de participación, como o que se celebrou recentemente entre os veciños e veciñas de Rafael de Vega sen ningún tipo de seguridade xurídica", concluíu Louzao que se amosou moi critica coa labor do Goberno local neste sentido e afeou a falta de capacidade do grupo de Goberno para aprobar as medidas construtivas propostas desde a oposición.