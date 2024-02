El lotero lucense que denunció el robo de 400.000 euros en la administración de Loterías de Lamas de Prado centra varias de las pesquisas de la Policía Nacional sobre el caso. Los agentes encargados investigaron desde el principio su posible participación en el atraco, entre otros factores porque presuntamente acumulaba cuantiosas deudas. Además, hubo varios puntos que hicieron desconfiar a los investigadores, como que las cámaras de seguridad de la administración no funcionasen correctamente, o que el lotero llamase al banco para confirmar la cantidad que iba a ingresar ese día y concertase una cita con su agente, algo que no era habitual.

En cualquier caso, no es la única persona que en estos momentos está siendo investigada. Además, se barajan varias hipótesis y todavía hay varias líneas de investigación abiertas.

El lotero, Guillermo Rodríguez Rozas, fue citado por la magistrada de Instrucción 2 de Lugo para ser informado de que está siendo investigado, en cumplimiento del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No fue sometido a un interrogatorio, ya que no hay de momento ninguna imputación en su contra, sino que se trata de un investigado más en un caso con varias líneas abiertas.

El trabajo de los investigadores

Los agentes interrogaron a varios vecinos, allegados y clientes del lotero, visionaron las grabaciones de varios negocios próximos al establecimiento -en la Rúa Lamas de Prado-, para determinar el itinerario seguido por los asaltantes, tanto al llegar al negocio como al fugarse con el botín, tasado por la víctima en una cantidad próxima a los 400.000 euros. Las grabaciones muestran a los ladrones accediendo al interior del local cuando todavía no había amanecido y la verja de la puerta de acceso se encontraba tan solo parcialmente abierta.

Además de observar los movimientos de los sospechosos, los agentes también pudieron comprobar en las grabaciones las placas de matrícula de los vehículos que circularon por la zona en las horas previas al asalto. Los investigadores hablaron además con varios vecinos e intentan identificar a los viandantes que se ven en las imágenes, por si pudieran haber observado algo que les hubiese llamado la atención.

Los agentes preguntaron a la víctima por todas las personas que podrían tener información sobre los movimientos del dinero, desde sus allegados hasta el personal de la entidad bancaria en la que tenía cita para hacer el ingreso tan solo una hora después del atraco.

Los policías atan cabos para concluir si alguien pudo comunicar a los asaltantes algún dato sobre la administración o si fueron los propios ladrones los que realizaron un seguimiento previo para controlar a la víctima. El propio lotero, Guillermo Rodríguez Rozas, reconoció tras el suceso que no creía que el robo se realizase al azar. "Es la semana en la que más dinero hay en cualquier administración de loterías, la que va de Navidad al sorteo de Reyes. Yo creo que me habían vigilado porque justo ese día iba a ingresar toda esa cantidad de dinero. Si el robo llega a ser un día después, casi no se llevarían nada", dijo.