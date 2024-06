El lotero acusado del autoatraco, que quedó libre con cargos, apela a su inocencia

Libertad con cargos. Esa fue la decisión que tomó este jueves la magistrada del juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, Sandra Piñeiro, con respecto al lotero lucense detenido por planear supuestamente un atraco en su propia administración, sita en Lamas de Prado. Guillermo Rodríguez fue trasladado por varios agentes a la sede judicial alrededor de la una y media del mediodía de este jueves —tras permanecer casi 48 horas en los calabozos de la Policía Nacional— y se acogió a su derecho a no declarar, zanjando así toda la expectación que despertaba su testimonio.

Tal y como explicaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el juzgado no llegó a celebrar la comparecencia de prisión, ya que no fue solicitada por ninguna de la partes. De este modo, la jueza decretó su puesta en libertad y explicó que el detenido continúa investigado por tres hechos delictivos: simulación de delito, tentativa de estafa y apropiación indebida, "sin perjuicio de ulterior calificación una vez que avance la instrucción", matiza. De estas acusaciones se deduce que las pruebas presentadas hasta el momento apuntan a que el lotero no fue víctima del robo en su negocio, sino que lo fingió —en connivencia con los dos atracadores— y se quedó al menos una parte del botín.

Se ratifica en su inocencia

Aunque oficialmente no prestó ningún tipo de declaración, ni en el juzgado ni en comisaría, el lotero mantuvo su inocencia ante sus allegados y negó la versión que ofrecieron sus compinches. Estos últimos —un hombre y una mujer de origen marroquí— fueron detenidos en Madrid y también quedaron en libertad con cargos por este caso. El hombre sin embargo, está en prisión desde hace tiempo por otro hecho delictivo y la Policía Nacional le comunicó su arresto y le tomó declaración en el centro penitenciario en el que cumple condena.

Los autores confesos del atraco señalaron al lotero lucense como el autor intelectual de la trama. Según explicaron ante los investigadores, Guillermo Rodríguez se puso en contacto con ellos y les propuso fingir un atraco en su propia administración. El lucense les contó que tenía deudas, derivadas del juego, y que necesitaba dinero de forma urgente, por lo que les ofreció un porcentaje a cambio de su colaboración.

¿A cuánto ascendió el botín?

Tanto el hombre como la mujer confirmaron que el botín obtenido por el falso atraco se repartió entre los tres implicados, pero no revelaron la cantidad que sustrajeron de la administración ni qué porcentaje se quedó cada uno de ellos. El lotero denunció el robo de 400.000 euros y la Policía Nacional estima que fueron alrededor de 200.000 euros, pero solamente los implicados saben el dinero exacto que salió ese día de la caja fuerte de la administración número 10 de Lugo.

La pareja contó su versión ante la Policía, pero todavía está pendiente de prestar declaración en el juzgado. La magistrada interrogará a los atracadores, y a posibles testigos, para arrojar luz a un caso con multitud de incógnitas: ¿qué relación unía a Guillermo Rodríguez con la pareja de origen marroquí?, ¿quién planeo realmente el robo?, ¿qué salió mal en sus previsiones?, ¿cuánto dinero sustrajeron de la administración?, ¿cómo se lo repartieron?, ¿qué delitos se le pueden imputar definitivamente a cada uno?...

Queda también por resolver el conflicto con el seguro, ya que al parecer la compañía respondió ante Loterías y Apuestas del Estado tras el robo, por lo que podrá presentar una reclamación contra el acusado si se confirma su implicación en el suceso. Con tantos flecos sueltos, al caso del lotero lucense —que en seis meses ya fue archivado y reabierto— todavía le queda mucho camino por recorrer. De hecho, la brigada Judicial de la Policía Nacional de Lugo mantiene abiertas las pesquisas y continúa investigando la posible implicación de otras personas en una trama con una repercusión mediática sin precedentes.