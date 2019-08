La presencia de la Policía Nacional en el número 23 de la calle Irmáns Carro el pasado lunes levantó gran expectación en el vecindario. Varios residentes del inmueble vieron como los agentes "se llevaban" a sus vecinos del cuarto izquierda, a los que no consideraban personas conflictivas. "Nunca se metían con nadie. Cuando se cruzaban con alguien lo saludaban y punto", comentaron.

Los vecinos tampoco escuchaban peleas entre la pareja ni gritos procedentes del interior de su domicilio. "Podían discutir, pero como cualquiera. Nunca nos llamaron la atención los gritos. Tampoco escuchábamos llorar demasiado al bebé. A veces se escuchaban llantos, pero lo normal de un niño tan pequeño, no desconsolados", apuntaron.

Lo que no sorprendió a los residentes, sin embargo, fue la intervención de los servicios de limpieza. "En los rellanos y en el portal no dejaban ningún tipo de basura, pero si te acercabas a su piso se percibía un olor terrible. Y a veces en el ascensor también había un olor insoportable", decían unos vecinos.

Con todo, otros residentes del edificio declararon a este medio que nunca percibieron ningún olor en el edificio.

Según los vecinos, la pareja no tenía agua ni luz en su vivienda. "No pagaban la comunidad. Se la reclamábamos y decían que sí, pero no pagaban. Supongo que también les cortarían el agua y la luz por el mismo motivo. Luz seguro que no tenían porque nunca se veía encendida desde la calle y además", señalaron, "bajaban continuamente al portal para cargar con los móviles en un enchufe que hay a la entrada".