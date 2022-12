Los pacientes de 23 centros de salud de la provincia tendrán acceso a nutricionista

Los pacientes de 23 centros de salud del área sanitaria tendrán acceso a un nutricionista a partir de la próxima semana. Está previsto que 15 profesionales se incorporen el próximo día 21 a Atención Primaria para ofrecer consejo dietético, elaborar valoraciones del estado nutricional, dar soporte a la prescripción de dietas o intentar detectar prácticas dietéticas inadecuadas.

Esta es la primera vez que el Sergas contará con este perfil profesional y lo hace gracias a un programa financiado con fondos provenientes de Europa y distribuidos por el Ministerio de Sanidad. En el conjunto de la comunidad autónoma empezarán a ejercer 94 nutricionistas y, en concreto, en el área sanitaria lucense habrá uno en los centros de A Milagrosa, Fingoi; Illas Canarias y Sagrado Corazón; Praza de Ferrol y San Roque; Sarria, Corgo y Meira; Becerreá y A Fonsagrada; Palas de Rei y Guntín; Vilalba; Outeiro de Rei y Guitiriz; Mondoñedo y Ribadeo; Viveiro, Burela, Monforte y Quiroga y Chantada.

Por tanto, en los centros con mayor número de tarjetas sanitarias adscritas ejercerá un nutricionista en exclusiva, mientras que en otros repartirá su atención entre dos, distribuyendo las mañanas laborables entre ambos municipios.

Mientras que los nutricionistas seleccionados comenzarán a prestar servicio la semana que viene, otra categoría incluida en este mismo plan de Atención Primaria lo hará ya este viernes. Está previsto que en esta jornada se incorporen a 29 centros de salud los 11 trabajadores de personal de servicios generales contratados en virtud del programa.

Estarán en Burela y Foz, Viveiro y San Cibrao; Ribadeo, Barreiros y Mondoñedo; Vilalba, Guiritiz y Meira; O Corgo, A Fonsagrada, Becerreá y Pedrafita; Sagrado Corazón y A Milagrosa; Illas Canarias y Praza de Ferrol; Fingoi y San Roque; Sarria, Láncara y Monterroso; Palas de Rei, Guntín y Outeiro de Rei; Quiroga, Monforte y Chantada.

Este perfil, que normalmente se encarga de gestionar las citas, derivaciones o solicitudes de pruebas en los centros de salud, tendrá en este caso la labor específica de contribuir a reducir la brecha digital, facilitando la Chave365 y su rango de posibilidades, promoviendo el uso de la aplicación móvil E-Saúde y explicando sus potencialidades o ayudando a la obtención de informes en el propio centro.

Finalmente, 18 centros de salud contarán con 7 nuevos equipos de dos enfermeras que se dedicarán concretamente a atención a domicilio. Se trata de centros de la zona rural. Habrá dos profesionales para atender a pacientes de Burela y Mondoñedo; Viveiro y Ribadeo; Vilalba, Guitiriz, Friol y Outeiro de Rei; Meira, A Fonsagrada, Becerreá y O Corgo; Sarria, Palas y Guntín; Chantada y Quiroga y Monforte.

A estas enfermeras se las dotará de vehículo, ordenador y tablet, además de maletín de urgencias y curas. Una de las labores que asumirán será la de prestar asistencia a pacientes inmovilizados en sus domicilios (encamados, por ejemplo) que no han sido valorados en los últimos seis meses por sus equipos de Primaria para mejorar el control y seguimiento de sus enfermedades. También atenderán a usuarios de las residencias de mayores que no cuentan con equipo médico propio, entre otras labores.

Quejas porque se ofrecen contratos por listas sin baremar

"Yo llevaba un año preparando los documentos para que, en cuanto se abrieran las listas, poder apuntarme. No me parece justo que a alguien que solo ha presentado el título ya lo hayan llamado para ofrecerle un contrato y a mí no", explica un aspirante a una de las plazas de nutricionista que ofrece el Sergas, que se queja de la manera en la que se están ofreciendo los contratos, ya que se selecciona al personal por orden de titulación, sin baremar los méritos. Un grupo de ellos creen que, en ese caso, debería hacerse por orden de inscripción.



El Sergas explicó en la mesa sectorial que el programa en virtud del cual se crea esta figura se financia con fondos europeos y que la UE exige que el personal haya firmado el contrato y se haya incorporado a su puesto dentro del año 2022. Como las listas de nutricionistas son de nueva creación, para cumplir con los plazos se decidió prescindir de la baremación de méritos y ordenar esta lista por lo establecido en el pacto de contratación para situaciones de urgencia: por orden de obtención del título. En caso de que haya empate entre varios candidatos, se selecciona preferentemente a quien haya registrado antes sus documentos y, si siguen empatando, por la fecha de alta en Fides.



Pese a todo, algunas centrales sindicales creen que se debiera ofrecer un contrato de menor duración mientras se realiza el baremo y luego el de un año con posibilidad de prorrogar a los que obtengan más puntos. Unas 245 personas están en esas listas, de las que ahora se seleccionará a 94 nutricionistas para toda Galicia.