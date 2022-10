Los jabalíes reinciden en Infanta Elena

Casi ha dejado de ser noticia, lo que no impide que cause impresión toparse con ellos. Los paseos de los jabalíes por Lugo son ya frecuentes y no se limitan a una sola zona. Se les ha visto en Fontiñas, en la Fonte dos Ranchos, en Acea de Olga o en A Residencia, allí hasta dentro del portal de un edificio. Y en varias ocasiones en la Avenida de Infanta Elena. La última, en la noche de este viernes.

Hace solo unas semanas una piara de siete jabalíes destrozó el césped de la mediana de esa calle, plantado en verano. Unos días después se asomaron a la N-6, para cruzar cerca del cruce con Afonso X o Sabio.