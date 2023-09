Lorena Arteaga Vilas: "Xa hai tres bares apuntados á Veggie Volta"

En que vai consistir a Veggie Volta que está a organizar?

Trátase dunha ruta da tapa vegana que organiza, a nivel nacional, a Unión Vegetariana Española, e aquí en Lugo decidín organizala eu, aínda que non son vegana. Son de Santiago pero acabo de chegar a esta cidade a estudar e pensei que sería boa idea facer esta ruta tamén en Lugo, por iso ando visitando estes días os bares a ver quen se apunta.

Participan moitas cidades?

Si, o ano pasado participaron 25 cidades de todo o país e 150 bares que ofreceron en total máis de 250 tapas.

Cando se fará, en concreto, a Veggie Volta?

Será do 2 ao 5 de novembro. Son as datas que pon a Unión Vegetariana Española a nivel nacional e o 1 de novembro celébrase tamén o Día do Veganismo.

Que bares se apuntaron xa?

Ata agora, o café Reina, a tapería O Peque e o café bar Breoghan. Os que se queiran apuntar poden escribirme por instagram a @aveggievoltalugo ou por whatsapp ao 653 081 654.

Cales son os requisitos para poder participar?

Hai que ofrecer unha tapa vegana como mínimo dúas horas ao día por menos de 3 euros.