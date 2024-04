López Pardo: "Quién me diera saber qué harán los traumatólogos dentro de diez o quince años"

Se disculpa, sin necesidad, porque desde hace unos meses se le "cayeron muchas neuronas" y a veces le cuesta recordar algunos detalles. Sin embargo, su discurso le contradice y muestra una memoria envidiable para sus 92 años. Escuchándolo no sorprende tanto que Manuel López Pardo todavía entrase en quirófano a hacer algunas intervenciones menores bien pasados los setenta.

El traumatólogo, fundador del Sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes en 1967, vendió, muy a su pesar, el hospital en el que ejerció gran parte de su vida en el año 2021 a Quirón. Ni ese paso, ni el de retirarse, le restó curiosidad por una especialidad a la que dedicó jornadas eternas, consultando de día y, a menudo, toda la noche. Cientos de lucenses han pasado por sus manos y algunos, a los que intervino de niños, son operados ahora por su hijo. Todavía no se acaba de explicar cómo un "hijo de labradores" pudo acabar llevando esa vida.

Tengo entendido que se hizo médico por la enfermedad de su madre.

Sí, mi madre murió cuando yo tenía seis años escasos. Y no sé por qué yo soñaba con ella constantemente. Y decía que me iba a hacer médico para curarla. De mayor seguía soñando con ella. Mi hermano me preguntaba ¿pero cómo te acuerdas tanto de nuestra madre? Pues no lo sé, pero así era.

¿Había médicos en su familia?

Ninguno. Y hoy somos cinco. Mis hijos Estrella [hasta hace unos días gerente del Sergas] y Alejandro [jefe de sección de Traumatología del Hula] y tres de mis nietos. [Tiene otros dos hijos, también dedicados al ámbito sanitario: Manuel, centrado en gestión, y Cristina, farmacéutica].

¿Por qué le interesó la Traumatología?

No sabría contestar a eso. Puede que fuera porque en la zona de la que soy había mucha tradición de compostores... Recuerdo que a una chica del pueblo le puse yo una ampolla intravenosa de calcio.

Cuando ya era médico...

No, no, antes. Siendo un chaval. También con otro alumno de Maristas íbamos a hacer disecciones de animales. Sobre todo lagartos en la puerta de A Tolda.

Estudió Medicina en Santiago y después se fue a Alemania.

Sí. En Santiago establecí relación con una profesora alemana. Nos unía una misma cuestión, que eran los perros. A los dos nos gustaban los perros y, cuando ella volvió a Alemania, me dejó el suyo. Me lo llevé a la aldea, a mi casa de Baralla. Tenía gracia que algunos de los chicos de la aldea, que desgraciadamente no habían podido ir a la escuela, aprendieron algunas palabras de alemán para poder llamar al perro. Le llamaban en otro idioma y no iba. Era un perro que escuchaba la radio y que solo atendía si le hablabas en alemán.

Y gracias a ese contacto se fue a Alemania...

Yo allí no podía ejercer la Medicina. Los extranjeros lo teníamos prohibido. En el pasaporte tengo una impresión que pone ‘admisión como estudiante’. Fue una de las mayores aventuras que corrí en mi vida porque me marché a Alemania con poco dinero, por no decirle casi ninguno. En Santiago fui alumno interno de Anatomía con Echevarri, que era traumatólogo. La verdad es que me dieron matrícula de honor en Anatomía y el profesor llegó a tener más empatía conmigo. Después le dije a ese profesor, que tenía una clínica: si me dan la comida, le hago de practicante. Llegué a tener una amistad familiar con ese profesor. Pero a mí me parecía que aquí se hacía poca Traumatología, así que un día le dije: voy a escribir al director general de ortopedia en Alemania. Y allá me fui. Esa experiencia yo se la recomendaría a muchos porque me valió para saberme defender. Y tuve la suerte de que siempre me topé con gente buena.

¿Cómo era entonces el nivel de Medicina en Alemania?

Lo he comentado con mi hijo Alejandro, que había zonas en las que no se hacía lo último. Por ejemplo, ahora que se ponen tantas prótesis de cadera y, sin embargo, entonces en Alemania no se ponía ninguna. Los pioneros eran los ingleses. Ellos sí ponían prótesis. Los alemanes fijaban la articulación.

¿Por qué se volvió a Lugo y pensó en abrir un sanatorio?

Había que venirse, claro. Entonces estaba Ponferrada como referente. Mucha gente iba allí.

¿Qué casos veía en aquella época?

Cuando vine para Lugo, la cirugía no era traumatológica esencialmente, sino que los compañeros que había aquí ejercían la cirugía general. Me vine porque pensaba que en Lugo se podía hacer algo. Por dar una pequeña explicación, entonces todavía había que recurrir a los vendajes enyesados y a una serie de otras tácticas. Por ejemplo, en la calle de El Progreso actual compraba, en un comercio de materiales de construcción, el yeso para escayolar.

¿Y qué cirugías eran las más frecuentes entonces? Ahora son las prótesis de cadera, de rodilla, fracturas... ¿Usted qué hacía?

Yo hacía de todo, pero lo que más me iba era la traumatología. El doctor Ramos Vivero y yo éramos compañeros de Santiago. Cuando iniciamos aquí la actividad, había 52 casos registrados de poliomielitis. El doctor Ramos se dedicaba preferentemente a la rehabilitación. Y yo ya empecé con la cirugía y poco a poco se fue aumentando. Tuve primero una clínica en un piso donde estaba Almacenes Martínez. Vivía en el piso superior. Ahí es donde empecé a hacer cirugía. El sanatorio en la calle Montevideo se abrió en 1967. Hubo un caso que me dio mucha publicidad y que fue muy curioso. Había una niña de la que se reían todos en el colegio porque tenía una deformidad de las rodillas, se le ponían las piernas como un paréntesis. Los chicos jugaban con ella en el recreo y la llamaban la portera. La operación para mí era muy sencilla porque resulta que en Alemania se hacía mucho, yo ya tenía experiencia. Cuando la vieron el día que se sacó el yeso la gente no se lo creía, claro. Y esto me sirvió a mí para hacer propaganda, para darme a conocer porque todo el mundo estaba contento y satisfecho con el resultado. Después esa niña ocupó un cargo en la Dirección General de Sanidad. Creo que aún vive, aunque no lo sé porque perdí el contacto con ella.

Después dejó la consulta de su casa y abrió el sanatorio. Un paso arriesgado, ¿no?

Y muy sacrificado. He pasado muchos sacrificios.

Por ejemplo, vivir en el sanatorio. Ahora sería una rareza. Quizás antes no lo era tanto.

Muy frecuente no era, no.

¿Y por qué lo hizo usted?

Por estar de guardia 24 horas.

¿Y su mujer no le dijo, ‘oye, quiero vivir en otro sitio’?

Mi mujer fue la gran sacrificada de todo lo que estamos hablando. Ella empezó a ayudarme a operar sin tener ninguna relación con la Medicina.

¿En quirófano?

Sí, en quirófano y donde fuera.Entonces, la ilusión de los dos era la misma. Después fui unos meses a Viena, cuando ya estaba trabajando, a seguir formándome. Había allí una escuela que era mundial. Cuando estuve allí 14 de los médicos eran extranjeros.

¿Y qué aprendió en Viena?

Sobre fracturas. Eran especialistas en fracturas... [Se queda pensativo un instante] Yo aún hoy no acabo de comprender mi andadura.

¿No entiende cómo ha llegado hasta aquí?

Es que yo soy hijo de labradores, no sé si lo sabe. Y eso está impreso en mí. Mientras no empezó la Seguridad Social, a mí siempre me daba lástima coger a pacientes de la aldea porque sabía lo que les costaba llegar. En una ocasión, una noche [consultaba a menudo de noche y los pacientes hacían cola desde la madrugada anterior para ser vistos en ese mismo día] un señor me dijo que le habían dicho en la sala de espera que yo era hijo de labradores. ‘No me lo puedo creer’, me dijo. Me dio lástima lo que me dijo. Y le dije, bueno, pero yo y otros pudimos ir a la escuela y usted no tuvo esa oportunidad...

Consultando de noche dormiría poco...

Tengo un récord de veintisiete días sin acostarme.

Pero eso es imposible.

Pregúntaselo a mi mujer.

Siempre he querido saber por qué se le ocurrió comprar la primera resonancia magnética que hubo en la provincia de Lugo, que fue una muy buena idea, como se vio después.

Pues muy sencillo porque no la había, por eso. Hacía bastante cirugía que precisaba la resonancia. A mí me parecía que debíamos tenerla. Y entonces me metí a comprarla. Valía 100 y pico millones de pesetas. Cuando firmé los papeles, el administrador del banco me dijo: ‘Ay don Manuel, dónde se ha metido’. Y al cabo de un año habíamos amortizado la resonancia.

Tuvo buen ojo.

Más que nada era la ilusión de tenerla. Estuvimos bastante tiempo ayudándonos solo de la resonancia, mientras otros tenían que hacer inyecciones de contraste para ver un determinado proceso. Entre que te hagan una inyección de contraste en la columna y una resonancia que te dice lo que tienes no hay comparación. Si le digo la verdad, me llevé una gran alegría cuando ya compró una la Seguridad Social porque era caro hacerse una resonancia.

Al margen de ese equipo, ¿qué otra decisión cree que fue tan positiva para el sanatorio Ollos Grandes?

Hombre, yo creo que el sanatorio creció en calidad y en cantidad. Y aunque el final no fue lo que queríamos, yo siento cierta pasión por él.

¿Le da pena haberlo vendido?

Sí, sí, pero es que era imposible. Empezaron las cosas a desbordarse. Diez mil euros casi te los cobran por un control de la resonancia. Claro, eso es inabordable.

La sanidad es muy cara.

Sí, y cambia muy rápido. Dar una atención particular es ahora muy difícil. En aquellos tiempos que estamos recordando, la Medicina era bastante limitada. Otra cosa que nosotros trajimos fue la artroscopia. Fui a un cursillo en Madrid de Asepeyo y me dije: «Pues esto lo tengo que hacer en Lugo». Volví, se encargó la instrumentación y se empezó a hacer. Hoy se benefician muchos.

Su especialidad ha cambiado muchísimo. Entre la Traumatología que practicaba usted y la que practica ahora su hijo, por ejemplo, hay muchas diferencias. ¿Cuál cree que fue el principal cambio?

Bueno, la anestesia es un factor importante. Recuerdo que en Santiago se usaba el éter con mascarilla abierta. No se morían los enfermos de milagro. Y los procedimientos radiográficos tampoco tienen ya nada que ver. Yo le digo a Alejandro [su hijo, también traumatólogo] que quién me diera saber qué es lo que harán dentro de diez o quince años. Al final, le diría que estoy satisfecho de lo que hice.

¿Cree que acertó eligiendo Traumatología?

Sí, fue una buena idea.

¿Qué era lo que se le daba mejor a usted?

Pues, en realidad, la columna. Hice la tesis doctoral sobre la patología de columna. La verdad es que la cirugía de columna, mientras no hubo la resonancia, también era de una gran pobreza. La resonancia magnética fue concluyente.

¿Y cómo era operar una cadera cuando empezó a hacerlo?

Eran operaciones largas y los pacientes normalmente no salían del sanatorio en 12 días. Y fíjese, ese señor [señala a su hijo] las pone y por la tarde estás de pie. Llevaba tantas horas... Mire qué dedos tengo... [enseña sus dedos dañados] Es de la radiación.No había aparato de radioscopia. Estabas en quirófano operando una fractura de cadera y tenías que hacer una radiografía, salir, ir a revelarla, volver, hacer otra, revelarla, volver... Así decenas de veces. Veintipico radiografías por operación.

¿Pero las tenía que revelar usted mismo?

Sí. Hacer una prótesis era una aventura y hoy ya no... Lo peor ahora es la agresividad que veo en alguna gente. Hay pacientes que arrean candela. Eso a mí me parece denigrante. Hombre, alguno habrá que se lo merezca, pero de todos modos, yo creo que en general el que te trata intenta hacerlo bien.

Imagino que para eso se hace uno médico.

Sí, para eso se hace uno médico.