López Linares: "Ni vamos a agrupar centros de salud ni a cerrar los consultorios"

Sofía López Linares estaba hasta hace tres meses a al frente del centro de salud de Illas Canarias, donde tiene su plaza de médica. Ahora, desde la Xunta, busca fórmulas para afrontar la grave falta de recursos humanos en Primaria.

La consellería intenta que se ocupen las llamadas plazas de difícil cobertura con un concurso de méritos y en Lugo de 15 quedaron vacantes 7, que han tenido que convocarse de nuevo. ¿Por qué resulta tan complicado que se ocupen?

Si en mis tiempos me hubieran ofrecido una plaza sin oposición estaría saltando. ¿Qué pasa hoy en día? Como sabemos hay un problema en la sanidad española, y por ende en la gallega, de falta de profesionales disponibles. Al haber pocos profesionales para muchas plazas, estos eligen donde mejor les conviene por su situación personal, por dónde viven, por las ofertas que tienen de ocio…

Un concurso de méritos ¿sirve realmente para incorporar a nuevo personal a Primaria o más bien para estabilizar al que ya se tiene?

Estas son plazas que los profesionales ven como una oportunidad. De todas formas, con respecto a este problema de falta de profesionales, cada uno tiene que atender a sus competencias. Hay un problema real, que yo acepto. Yo vengo de estar en mi centro de salud, de trabajar a pie de obra y sé lo que es que un profesional te llame para decirte que al día siguiente no va a trabajar porque está de baja. Por cierto, en Lugo hay ahora un 10% de profesionales de baja. Pero sin quitarnos un ápice de responsabilidad, cada uno debe aportar lo que pueda. El Ministerio tiene que poner más plazas MIR y más centros acreditados para dar formación. Tiene que atender las características propias de Galicia, donde hay una población muy dispersa. Aquí tenemos 460 centros de salud, que representan el 14% de los centros de España y una población que representa el 5,7%. Es decir, tenemos más del doble de centros de lo que corresponde a la población. Además, queremos mantener esa proximidad, no queremos cerrar centros y la capilaridad que tiene la sanidad hacia zonas rurales y semirrurales, que es muy importante para el ciudadano.

¿Qué va a hacer la consellería para asegurar el acceso al médico de Familia ahora que resulta muy complicado cubrir las ausencias? Esa es una circunstancia que se da en estos momentos en Riotorto, en Viveiro, en Castro, en Abadín, en Monforte... la lista es inmensa

Tenemos el problema de que las listas de contratación están a cero. ¿Qué podemos hacer? Más Opes, más concursos de méritos, y desde mi dirección, mejorar el sistema organizativo con medidas innovadoras. Hubo este año casi 30 millones de consultas y 207.456 llamadas telefónicas. Teniendo eso en cuenta se puso en marcha el programa Xide para ordenar esas consultas. Quería dejar claro una cosa: a veces se dice que es el administrativo el que decide a qué profesional del centro de salud tiene que ver el paciente y no es así. Ha sido desarrollado por más de 50 profesionales expertos de todas las categorías de Primaria. Ha conseguido que el médico de Familia, en vez de ver 30 millones de consultas, vea la mitad.

Eso aligera el trabajo de médicos de Primaria, pero es que hay centros donde no hay médico, ninguno. Riotorto ahora mismo, por ejemplo. ¿De qué sirve un programa como ese si no tienes médico disponible en un centro de salud?

Riotorto no tiene cobertura puntual por una baja y unas vacaciones. Sirve porque sabríamos cuál sería la urgencia de una llamada. Fíjese qué seguridad le da al administrativo, ya que le dice, por ejemplo, que esa llamada es de atención inmediata, no se puede demorar más de 15 minutos. Tiene que llamar entonces al 061. Sin embargo si es ordinaria le puede dar cita para el día siguiente o en cuanto pueda.

Pero es que hay centros de salud con un solo médico y, si falta, nadie lo sustituye.

No estoy negando el problema que tiene la sanidad pública española en este momento, que es gordo. Por eso hay que tomar medidas y en la consellería no estamos parados. Se intenta que los médicos que hay tengan menos trabajo para poder atender más consultas, sacarles toda la burocracia que se pueda. De hecho, el Xide despierta interés en muchas comunidades autónomas. Hace menos de 15 días estuvimos en Asturias presentándolo, se presentó antes en Madrid, en Cataluña, en País Vasco, en Murcia, en Andalucía logró un premio de la Sedap... Otra de las cosas que está funcionando muy bien es el CRM100. En noviembre resolvió el 98% de las llamadas no contestadas por los centros de salud en el plazo de 39 minutos y en Lugo el tiempo medio de respuesta fue de 29. Otra de las mejoras organizativas son los planes locales de salud, una herramienta innovadora de planificación, que da autonomía.

Los planes locales de salud tienen como objetivo identificar problemas de salud en la población a la que atienden y poner en marcha estrategias para abordarlos. ¿Se puede hacer esa labor preventiva, anticipatoria, con unos recursos humanos que van a mil, cuando los pacientes tardan días en conseguir una cita con su médico?

Sí. El centro de salud no solo es el médico. La sociedad hasta ahora relaciona que si no hay médico no hay centro de salud y no. El centro de salud es un equipo. Por ejemplo, en el mío trabajan 45 personas. La actividad comunitaria la puede hacer mucho personal del centro de salud. Por ejemplo, ahora se han contratado nutricionistas y dentro de sus funciones tienen, entre otras, hacer una actividad comunitaria al mes. Reunirse con las asociaciones de diabéticos, de enfermos renales, acudir a los colegios a hacer prevención del sobrepeso... Se contrataron 94 nutricionistas, imagínese lo que es 94 nutricionistas haciendo 12 intervenciones comunitarias al año. Si, por ejemplo, dan una charla a pacientes diabéticos con indicaciones de actuación ante la enfermedad, esa población va menos al centro de salud. Los planes de salud abogan por ser proactivos, no esperar a que los pacientes vengan. Queremos que cada categoría alcance el máximo de su competencia.

El Sergas acaba de crear la categoría de nutricionista y de incorporarlos a los centros de salud. ¿Qué harán exactamente? ¿Podrá el paciente pedir cita directamente con ese profesional?

No, los nutricionistas van a atender a toda la población gallega. Pueden tener su consulta en un determinado centro pero van a tener una población asignada que no tiene por qué coincidir solo con las tarjetas de ese centro. Tendrá una agenda de primeras demandas, con 15 huecos y, otra programada, con 6. Esas citas las van a hacer los miembros del equipo: médicos, enfermeras... ¿Por qué es así? Porque los médicos saben a quienes tienen que derivar y si no moriríamos de éxito. Podrían llenarse las agendas de gente que quiere perder dos kilos y los diabéticos e hipertensos, que nos interesa mucho que vayan, a lo mejor no irían. Necesitamos que vaya quien lo necesita.

¿Podríamos ver en el futuro que se agrupen centros de salud de distintos ayuntamientos en uno solo?

No es nuestra filosofía, optamos por la proximidad, por la atención cercana y que la sanidad llegue por capilaridad a todos los rincones.

¿Tiene la consellería la intención de mantener los consultorios abiertos, como los de Parga o Castro de Rei, Guntín, Nadela en Lugo y hasta cuándo? ¿Con qué servicios?

Están abiertos ahora mismo y tendrán los servicios que puedan mantener. No hay ninguna intención de cerrarlos.

Para cubrir las ausencias de pediatra al centro de salud de Burela acuden profesionales del hospital de A Mariña; al de Viveiro, los del Hula; en Monforte muchos días un solo profesional tiene que atender tres cartillas; en Sarria, Cospeito,Castro de Ribeiras de Lea y Outeiro de Rei están sin él. ¿Qué medidas barajan para atender a la población infantil?

Va a haber por concurso de méritos una convocatoria de plazas de difícil cobertura de Pediatría. Lo importante es que se dé el servicio teniendo en cuenta la falta de profesionales que hay y lo dispersa que está la población. Un médico de Familia puede atender a un niño y, de hecho, hay médicos puericultores que lo están haciendo. Sin atención médica nadie se va a quedar nunca. Las enfermeras pediátricas fueron una gran aportación y estamos trabajando también en un Xide pediátrico en dos centros piloto, Fingoi y A Estrada. Tienes que movilizar todos los recursos disponibles en tu área para solucionar. Tenemos unos profesionales buenísimos, tanto en el ámbito de Primaria como Hospitalaria, que están respondiendo. El capital humano es maravilloso. No creo que llegue un momento en que un profesional del hospital no quiera ir al lugar donde sabe que hace falta.