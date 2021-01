La Lomloe amenaza con dejar en la calle a profesores interinos de FP sin grado

Los profesores interinos técnicos de FP tienen los días contados con la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la Lomloe. Estos docentes, pertenecientes hasta ahora al grupo A2 y sin título universitario, podrían quedarse sin trabajo si en las próximas oposiciones de educación no sacan la plaza, dado que la nueva ley solo permitirá el acceso a futuras oposiciones a aquellos aspirantes que tengan un grado universitario, extinguiendo el cuerpo al que pertenecían, el de profesores técnicos de FP, de forma que sea un único cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Como consecuencia, los interinos que hay en las listas -donde algunos llevan más de una década- desaparecerían de estas al no poder acceder a la oposición.

La realidad es que la inmensa mayoría de estos docentes, que imparten sobre todo módulos prácticos en FP, proceden del mundo laboral y tienen titulaciones equivalentes a técnico superior o FP 2 en lugar de un grado universitario o una licenciatura. No fueron a la universidad pero sus conocimientos en el oficio son superiores a los que podría impartir un graduado en Biología o Farmacia en el ciclo de Cocina, un graduado en Química en el de Peluquería o un ingeniero forestal en Carpintería. Conocimientos que no se enseñan en la universidad sino en el mundo laboral, de donde salieron muchos de los actuales profesores de FP.

TRES EJEMPLOS. Ese es el caso de Susana Vidal, Julio García y José Ángel Sánchez. Los tres llevan años dando clases de módulos en los ciclos de Cocina y Mecanizado en Mantenimiento de Máquinas. Susana comenzó a trabajar en la hostelería con 18 años. Fue recepcionista de un hotel y camarera -hizo varios extras de bodas los fines de semana- antes de dar clase en el IES Sanxillao, en el ciclo de Cocina. Julio fue cocinero en cadenas hoteleras y restaurantes también antes de dar el paso y dedicarse a la enseñanza, en el mismo centro. Y José Ángel fue tornero, pasando de oficial de tercera a oficial de primera, hasta que hace quince años accedió a la docencia, que imparte ahora en la Universidad Laboral de Culleredo.

Los tres transmitieron sus experiencias, adquiridas en el oficio, a las aulas. Ahora, dos de ellos, Susana y José Ángel pueden verse en la calle en unos años si suspenden la próxima oposición, dado que son interinos y no tienen un grado. Julio conservará su puesto de trabajo pues aprobó la oposición y es ya funcionario de carrera pero su cuerpo, el de profesorado técnico de FP, será extinguido por la nueva ley y eso lo dejará en inferioridad de condiciones frente a otros docentes impidiéndole ir al concurso de traslados o acceder a puestos del equipo directivo.

"A nova lei substitúe o saber facer -que é a esencia do FP- polo saber. Á FP vénse a aprender un oficio. Quen ensina a facer pan? Un panadeiro ou un graduado en Química? A Lomloe non valora a experiencia laboral, o teu saber e na FP a parte técnica é fundamental. Esa experiencia non está escrita en ningún libro, nin tampouco hai carreira adaptada a eses coñecementos", afirma Julio.

Susana dio clase el otro día de corte de jamón. Sus alumnos habían visto previamente un tutorial de Youtube pero, aun así, reconocieron que aprendieron mucho más viéndola cortar a ella. "Hai cousas que só se aprenden e se poden ensinar coa experiencia. Un titulado de Turismo, que non aprendese isto, non poderá ensinalo", comenta.

"Onde traballo con 50 anos? Estarei condenado a axudas de 480 euros"

Los profesores técnicos de FP en Galicia comienzan a moverse para defender su estabilidad laboral. La tasa de interinidad en este cuerpo es, según cuentan los afectados, muy alta. Por otra parte, rondan los 50 años, tienen cargas familiares y todavía les falta tiempo para llegar a la jubilación. "A onde vou pedir traballo eu con 50 anos? Estarei condenado a unha axuda de 480 euros ata que chegue a xubilación, se non se modifica esta lei", dice José Ángel Sánchez.



Una alternativa para este profesorado sería hacer un grado entre esta próxima convocatoria de oposición y la siguiente. Sin embargo, opinan que, de sus especialidades, apenas hay estudios universitarios que encajen con el temario de los módulos.



ESPECIALISTAS. La nueva ley contempla la contratación, en régimen laboral, de profesores especialistas, sin grado y con titulaciones similares a las de los profesores técnicos, para dar las prácticas de los módulos.



Además, la Lomloe también prevé, en la disposición adicional novena, que el Gobierno determine a efectos de docencia en el cuerpo de profesores de secundaria "en el caso de materia o áreas de especial relevancia para la formación profesional" la equivalencia de otras titulaciones distintas a las exigidas.



Mientras, el profesorado está ya moviendo ficha. Acaba de constituirse una plataforma y hubo conversaciones con los distintos partidos. Para visibilizarse, en breve iniciarán una campaña para colocar lazos negros en los centros, que simbolizarán, dicen, "a morte da FP".