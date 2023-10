Loita pedirá en el Hula cesáreas acompañadas y apoyo a lactancia

Loita es una plataforma fundamentalmente integrada por madres -aunque también incluye padres y familias- que se formó a raíz de la demanda de Tamara Campos para que en el hospital de Pontevedra los bebés y niños que acuden a la unidad de Atención Temprana pudieran recibir fisioterapia en presencia de sus progenitores. Campos, que tuvo un hijo que precisó esa terapia durante un tiempo, no se podía creer que se pretendiera que un niño de meses entrara sin ella y le fuera devuelto 45 minutos después.

Sus reclamaciones públicas hicieron que se revirtiera esa costumbre y también la pusieron en contacto con muchas otras madres con diversas demandas. Una de ellas era la de las cesáreas acompañadas y permitir el piel con piel en esos casos. Gracias a la labor de la plataforma finalmente se acordó un protocolo en el hospital pontevedrés para que las mujeres puedan entrar en quirófano con sus parejas y se les facilite la práctica del piel con piel justo después de la cesárea.

Ese protocolo se comenzó a aplicar también en el hospital de Santiago y este lunes, integrantes de la plataforma pedirán a la gerencia del Hula que también en Lugo se hagan cesáreas acompañadas. Desde la puesta en marcha de esa medida en Pontevedra, el área sanitaria de Lugo, igual que otras gallegas, estudian cómo aplicar esa medida.

Tamara Campos explica que, pese a ser pionera en Pontevedra, ese hospital la aplica de manera desigual. "Hay cuatro profesionales que se niegan a asumir ese protocolo. Si uno de ellos está trabajando en el momento de tu cesárea, no dejarán que entres acompañada. Si ninguno está trabajando, sí", explica Campos, que sigue recibiendo testimonios de mujeres que no han contado con la posibilidad de hacer piel con piel con sus hijos por ese motivo.

Pese a que la de las cesáreas acompañadas es la demanda más conocida de la plataforma Loita, lo cierto es que es solo una de ellas y en Lugo reclamarán también otras medidas, como la aplicación estricta de la ley de atención temprana.

Uno de los incumplimientos evidentes y generalizados que observa Loita es que no haya continuidad en los profesionales que atienden a niños con problemas de desarrollo. "A Atención Temprana acuden nenos con trastorno do espectro autista, por exemplo. Non pode ser que cambien aos profesionais cada tres meses e que eses nenos teñan que acostumbrarse a un novo", apunta. También piden que el personal de esas unidades tengan titulación específica de Pediatría y que se faciliten a los padres informes clínicos de la situación de sus hijos.

Finalmente, la tercera reclamación que harán llegar a los directivos del área lucense será el apoyo decidido a la lactancia materna. Piden que se realice asesoramiento para facilitar la lactancia a las mujeres tras el parto en planta y recuerdan que a menudo el personal de Enfermería de la planta de Obstetricia no tienen la especialidad de matrona.

Loita cuenta con integrantes en toda la comunidad gallega, también en el área lucense. Campos reconoce que recibe más de 200 mensajes al día con demandas o quejas sobre la atención a niños y madres.