Los localiza la Policía tras irse sin pagar de un bar y dicen que no tenían dinero

Agentes de la Policía Local de Lugo localizaron este martes a una pareja que se marchó sin pagar de un establecimiento de hostelería de la capital. Según apuntó la Policía, al ser sorprendidos, los chicos reconocieron que no habían abonado las consumiciones, "simplemente porque no tenían dinero".

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, día 12, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio se desplazó hasta un bar de la calle Poeta Noriega Varela tras recibir un aviso por un problema que se había producido con dos clientes.

Una vez allí, la empleada les explicó que una pareja había pedido varias consumiciones y que, antes de marcharse, se negó a pagarlas. Además, según la versión de la camarera, la chica la insultó, la amenazó y le propinó incluso varios empujones.

La afectada le facilitó a los agentes la descripción de los integrantes de la pareja y la Policía organizó un dispositivo de búsqueda, que dio sus frutos, ya que ambos fueron localizados.

Los jóvenes no negaron en ningún momento que se hubieran marchado sin pagar del establecimiento y tampoco intentaron buscar una excusa a su conducta, sino que únicamente se limitaron a explicar que no habían abonado las consumiciones que habían pedido porque no podían hacerlo, ya que no llevaban dinero.

DENUNCIA. "Los dos chicos fueron identificados, quedando los datos", aclara la Policía, "a la espera de formalización de denuncia por parte de la afectada".

Si la camarera del establecimiento denuncia también la agresión a la que hizo referencia cuando los agentes acudieron al bar, la chica podría tener que responder como autora de una falta o de un delito de lesiones.