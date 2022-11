Dos locales están a la venta en la céntrica Bolaño Ribadeneira por casi 600.000 euros

Mientras el Concello de Lugo avanza en el proyecto para su peatonalización, la arteria que conforman las céntricas calles Montevideo y Bolaño Ribadeneira presenta una tercera parte de sus locales comerciales, en torno a una quincena, con carteles de se alquila o se vende.

Aunque el comercio tradicional está poco a poco sucumbiendo ante la feroz competencia que supone el electrónico, en estas calles todavía hay bajos a precios que no están al alcance de muchos bolsillos. Así hay dos amplios locales que se encuentran a la venta en plataformas inmobiliarias por 570.000 y 575.000 euros.

Rúa Progreso. SEBAS SENANDE

Progreso ► Un nuevo negocio a la vista

En el verano de 2020 cerraba en la Rúa Progreso la juguetería Tobarix, tras siete décadas de vida. Más de dos años después este céntrico local albergará un nuevo negocio.



Uno de ellos, en la esquina de Bolaño Ribadeneira con Quiroga Ballesteros, que albergó durante más de dos décadas una tienda de ropa, tiene 381 metros cuadrados de superficie, distribuidos en dos plantas, y el otro, que acogió un establecimiento de hostelería, 364. Entre los comerciantes de la zona se da por hecho que el primero de estos volverá a tener actividad en breve.

En esta calle se está ultimando una promoción nueva de viviendas. Uno de sus bajos, que ronda los 100 metros cuadrados de superficie, está a la venta por 400.000 euros.

Uno de los bajos de la nueva promoción de Bolaño Ribadeneira, de 100 metros cuadrados, se oferta por unos 400.000 euros

La interiorista Silvia Dopazo, que cuenta con una inmobiliaria en esta calle, asegura que en el centro de la capital lucense han descendido los precios de los bajos comerciales, pero no así los de las viviendas debido a que apenas existe obra nueva.

Rúa San Pedro. SEBAS SENANDE

San Pedro ► Conserva el tirón

En los últimos meses han abierto dos nuevos negocios en la Rúa San Pedro, lo que evidencia su tirón comercial. Retorna la zapatería Lolita Blue y se estrena la de moda Mezcla.



"Esta es una zona muy buena de paso, muy visible, pero necesitamos un pequeño empujón en el comercio para que se ocupen los bajos que están vacíos", afirma esta empresaria, que considera que la peatonalización prevista puede suponer un revulsivo porque contribuirá a que se produzca "más afluencia de gente".

Mientras que el comercio pierde enteros, próximamente cerrará una zapatería, la hostelería gana terreno. Su oferta se ha visto ampliada a media docena de locales, lo que supone casi uno de cada cinco que tiene actividad en las calles Montevideo y Bolaño Ribadeneira.

Precisamente los dos últimos establecimientos que abrieron en ambas vías públicas están relacionados con la hostelería.

Avenida da Coruña. AEP

Avenida da Coruña ► Menos actividad

En los últimos meses se han sucedido los cierres de establecimientos en el tramo de la comercial Avenida da Coruña más próximo a la Ronda da Muralla.



Diego Pozo, que dirige una inmobiliaria en esta céntrica arteria, asegura que comercialmente esta es una zona "estable", que resulta atractiva porque registra un amplio tránsito de personas.

Futuro

Viviendas y despachos profesionales, la alternativa para los bajos

En los últimos meses un par de notarías han trasladado en la capital lucense sus dependencias de pisos a la calle, en Bispo Aguirre y Rúa do Teatro. La de ubicar despachos profesionales es una de las opciones que cobran fuerza para que los bajos comerciales vacíos recuperen actividad. El experto inmobiliario Diego Pozo asegura que esta alternativa es posible porque "ha descendido el precio medio" de estos céntricos locales, lo que facilita que se abra el abanico de postores, cuando antes estaban reservados a comercios. "El negocio de los bajos para los propietarios no es el que fue", advierte este experto inmobiliario, como lo prueba la amplia oferta de locales que están disponibles.



Otra opción

Diego Pozo considera que otra alternativa que se debería contemplar, "como sucede en otras capitales", según precisa, es que los bajos se puedan reconvertir en viviendas, una solución habitacional que, como sucede con los entresuelos, no es posible hoy en día en Lugo tal y como está la normativa municipal.