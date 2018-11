El creador del patinete Frankenstein: "Soy capaz de esto, quiero un trabajo"

A sus 36 años un vecino de O Carqueixo en paro, Adolfo Montoya Jiménez, se ha convertido en un personaje viral gracias a su última ingeniosa creación, un patinete a motor casero, que interceptó el pasado jueves la Guardia Civil cuando se desplazaba en él por el arcén de la carretera Lugo-A Fonsagrada, a menos de medio kilómetro de su casa.

Circular en ese invento que no está homologado por una carretera le supondrá a este lucense una sanción económica debido a que no se ajusta al Reglamento General de Vehículos. La Jefatura Provincial de Tráfico tendrá la última palabra sobre la cuantía de la multa.

Su autor se ha ganado un apodo entre sus vecinos. Debido a que es "un manitas para la mecánica" lo conocen como MacGyver, el personaje de una serie de espionaje que triunfó en la televisión hace unos 30 años.

Ese artilugio, que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, ya tiene nombre. "Le llamo Frankenstein porque está hecho a cachos. Cada pieza tiene una historia", dice el padre de la criatura.

Su patinete de andar por casa es como un rompecabezas de chatarrería: el manillar y la pata de cabra es de un patinete; el sillín, de una bicicleta; el motor -de 33 centímetros cúbicos- y el mando son de una desbrozadora; el depósito del combustible, la cadena y las ruedas, de una minimoto, y todo sobre "un chasis reforzado que hice con trozos de hierro", cuenta.

Esta creación, según afirma Adolfo Montoya, solo tiene autonomía para recorrer "unos dos o tres kilómetros" y puede alcanzar una velocidad máxima de "unos 15 kilómetros por hora". Su inventor asegura que "mi hijo de 14 años le gana corriendo".

Su motor, con unos dos litros de capacidad, funciona con gasolina mezclada con aceite. Este vecino de O Carqueixo compró una garrafa de cinco litros y no tuvo tiempo a gastar ni la mitad.

PILLADO A LA PRIMERA. Adolfo Montoya asegura que los agentes de la Guardia Civil le dieron el alto el primer día que salía con su invento a la carretera, pues lo tenía desde hace una semana. Hasta entonces, según dice, solo lo utilizó en las pistas del entorno de su casa.

El MacGyver lucense fabricó este patinete casero "en siete u ocho horas" con piezas de chatarrería que tenía en casa. Apunta que si lo pudiese comercializar lo vendería por "unos 200 euros".

Esta no ha sido su primera creación. Ya fabricó, según detalla, dos potentes karts, impulsados por motores de motocicleta; un minitractor y dos carrilanas a motor. "Los usábamos en una finca para pasar el rato, por diversión", afirma.

Este vecino de O Carqueixo, que asegura que le gusta "ser inventor", es un autodidacta. Hace "ocho o nueve años" que se le metió en el cuerpo el gusanillo de crear. La mecánica es su pasión. "El que no aprende es porque no quiere", sentencia, al tiempo que espera que este episodio le ayude a encontrar trabajo, porque maña no le falta.

Una oportunidad para encontrar trabajo

Adolfo Montoya está "asustado" por la repercusión mediática que ha tenido su patinete Frankenstein y siente "respeto" por la sanción que se le viene encima, aunque pide que no se la impongan. pero también cree que esta puede ser "una oportunidad" para encontrar trabajo como mecánico. "A través de esto se ha enterado todo el mundo de lo que es capaz de hacer uno", dice este vecino de O Carqueixo, padre de una chica de 17 años y un chico de 14.



CLIENTES. A la espera de encontrar un trabajo, se gana la vida con las reparaciones que hace como mecánico a sus vecinos. "Cambio motores, culatas, pastillas de freno..., sueldo tubos de escape, parcho ruedas, hago de todo", dice. Aunque sus vecinos son contados, en O Carqueixo reside una veintena de personas en "las siete casas" que hay habitadas, hay amigos que se desplazan desde Lugo a requerir sus servicios.



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA. El invento de Adolfo Montoya se hizo ayer un hueco en los informativos de las cadenas nacionales de televisión compitiendo con la crisis de Gibraltar por el Brexit o las secuelas de las acaloradas sesiones de control en el Congreso de los Diputados. pese a ese protagonismo mediático, el creador del patinete a motor doméstico prefirió ayer no montar en él para demostrar cómo funciona para respetar así la prohibición dictada por la Guardia Civil.