La lluvia no mojó la Esperanza

Evangelina cierra su paraguas tras comprobar que no llueve. Faltan casi tres horas para que la procesión de la virgen de la Esperanza asome por la puerta lateral de A Nova, pero ha ido a "coller sitio" a espaldas de la casa consitorial. Su amiga María le tiende un pañuelo blanco para que seque un banco, en el que esperarán sentadas "pola procesión dos mariñeiros". "Somos de Lugo e nunca a perdemos", apunta María con el orgullo de la raíces hondas. Su devoción tuvo la recompensa de ver en primer plano el paso de la virgen de la Esperanza.

Cientos de lucenses siguieron el cortejo con la lluvia más en un papel de incomodidad que de impedimento. Dos centenares de cofrades abrían la marcha, que pasó por la Ronda, Bispo Aguirre y la Praza Maior, para volver a A Nova por Santo Domingo. Los seguía la imagen de la Oración de Cristo en el Huerto de los Olivos y detrás iba la virgen resguardada por militares. Les seguían la alcaldesa, Paula Alvarellos, y representantes municipales, religiosos y de cofradías.

La procesión hizo una parada ante el Círculo de las Artes. Cada año una persona lee una oración. Marta Teijeiro, directiva de la cofradía, rezó una composición propia. "Salgo hace veinte años pola devoción que lle debo á virxe da Esperanza", comentaba.

La marcha fue presidida por el coronel del Tercio Norte Francisco Guerrero al sentirse indispuesto el almirante jefe, Antonio Piñeiro. Un segundo cambio resultó ser que la medalla de la virgen del Carmen de Ferrol le fue impuesta a la virgen lucense por María del Carmen Ruiz.

Horas antes del comienzo de la marcha, dentro de la iglesia, esperaban los dos pasos, el propio de la Esperanza y la Oración en el Huerto. Isabel Lagares, que preside la cofradía organizadora desde 2005, explica que las imágenes se prepararon el sábado y que se les hizo este lunes el arreglo floral. "Este ano imos ter confrades suficientes para levar os pasos", aprueba.

El sacerdote Daniel Gil lamentaba que no puedan permitir que los fieles pongan flores "porque senos enchería a igrexa". Reciben peticiones en ese sentido, pero también para sentarse en un lugar concreto del templo, o para subir al campanario y ver el paso de las imágenes.

Esta procesión da virxe da Esperanza é das que máis espertan, aínda que non sexa a máis antiga das confraría

Óscar Pérez era el primer cofrade que había llegado para vestirse con el hábito blanco, y la faja y el capuchón verdes. Confiesa estar "ilusionado". "Voy a debutar como miembro de la hermandad y como acompañante de los pasos", comentaba para explicar su emoción. Se había acordado de llevar los zapatos negros, pero con la emoción se le olvidaron los calcetines de ese color. "Siempre iba a verla, pero este año voy a participar", resalta este deportista practicante de 58 años.

Daniel Gil constata que "esta procesión é das que máis devoción espertan en Lugo, aínda que non sexa a máis antiga das confrarías" en sus cuatro años al frente de la parroquia de A Nova. Gil lo relaciona "co feito de vir a Armada".

Lo más temido de la salida de este lunes era la lluvia, que no se contuvo en el cielo. "Se chove temos protección para os pasos, pero non para a xente nin para os instrumentos. Se se lles mollan teñen que facerlles unhas reparacións moi caras". Isabel Lagares recuerda las consecuencias de la lluvia. "Hai anos o paso da Oración no Horto, que era de cartón pedra, mollouse y arruinouse". Encargaron otro paso a Zamora, que es el actual.

La diferencia que encuentro entre la Semana Santa de San Fernando y la de Lugo es que allí se vive todo el año

Luis Fernández es el militar de Ferrol que lleva más años participando en la procesión de la Esperanza. Toca el cornetín de orden para transmitir a la tropa las indicaciones del capitán, Juan Bértalo, quien valoraba "la acogida que nos ofrece la gente de Lugo cada año". Su primera vez fue hace 35 años. "Antes la procesión tenía un recorrido más largo. Es lo único en lo que aprecio el cambio".

Su compañero José Reyes debutó en 2020. Procede de San Fernando (Cádiz). "La diferencia que encuentro entre la Semana Santa de mi ciudad y la de Lugo es que allí se vive durante todo el año y aquí se vive cuando se va acercando".

#SemanaSanta 🎼 Así cantaron el 'Salve' los militares del Tercio Norte de Ferrol que arroparon este lunes la procesión de la Virgen de la Esperanza en #Lugo 📹 Sebas Senande pic.twitter.com/8uqjt6FfhE — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) March 25, 2024

Un evento que cumple 71 años

La procesión de la virgen de la Esperanza cumple 71 años porque su primera salida se hizo en 1953. Arcadio Casanova fue quien eligió la advocación a causa de la desesperación que sufría por el temor a que se muriese su hijo Luis, a quien los médicos no encontraban la forma de sanar. El pequeño salvó su vida y Casanova cumplió su promesa.

Por la mañana

La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, recibió al almirante jefe, Antonio Piñeiro, y a la tropa, y hubo diferentes actos durante la mañana, que incluyeron varias misas.

La Semana Santa continúa este martes en Lugo con la procesión del Buen Jesús y del Nazareno, que saldrá a las 20.30 horas desde la catedral. Irá por Santa María, Praza Maior, Conde Pallares, Armanyá, Santo Domingo, Raíña, Praza Maior, Praza de Santa María, Bo Xesús y Catedral. Ante los franciscanos se producirá el Encuentro.