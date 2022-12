La lluvia de millones que se queda siempre en calabobos

Los lucenses siempre están empapados, dicen que porque llueve. Pues será, a ver si hay suerte y es solo agua, porque de otras cosas llueve poco. Pasa como con la prometida lluvia de millones del Gobierno central o de la Xunta de Galicia que siempre está a punto de caer y que queda reducida a un simple calabobos tras su paso por el filtro de los presupuestos oficiales. El año que acaba no parece que vaya a ser muy diferente: lo justito para que no hubiera sequía. No se esperan inundaciones para 2023, lloverá sobre mojado.

Rueda-Méndez: Una reunión para cambiar el rumbo

El lunes 24 de octubre, Alfonso Rueda llegaba a Lugo para mantener su primera reunión como presidente de la Xunta con la alcaldesa Lara Méndez. Lo que se esperaba que fuera una continuación de las tensas relaciones entre administraciones que protagonizaron la era Feijóo dio un sorprendente giro para abrir lo que se espera que sea una época si no de colaboración, al menos de cortesía institucional.

De aquella reunión salieron deberes. Algunos van camino de tener hasta buena nota. Es el caso de las infraestructuras destinadas a dar un vuelco al barrio de A Residencia. Todo apunta a que antes de las elecciones municipales de mayo estará abierto y en funcionamiento el centro integral de salud, el proyecto estandarte. Debería abrirse también en 2023, por el ritmo que llevan las obras, la oficina de empleo que integrará las que ahora funcionan en Campos Novos y Río Cabe. También la residencia de ancianos, si bien esta depende de la financiación de la fundación de Amancio Ortega.

De aquella reunión salió también el compromiso de la Xunta de afrontar de una ve por todas la finalización de la Ronda Este, una de las infraestructuras que más necesita la capital. Seis millones en los Orzamentos para 2023 son la señal de buena voluntad y comienzo de un proyecto que está ya en sus últimos trámites administrativos. No estaría acabada hasta 2026, pero que se empiece ya es un gran avance.

Rueda también pudo presumir en Lugo del desarrollo del suelo industrial del As Gándaras, donde supervisó la tercera fase y anunció que estaría acabada en primavera. También rompió la resistencia de la Xunta ha hablar de la estación intermodal y la financiación de su párking: comprometió su palabra, aunque para el año que viene las cuentas públicas solo incluyen unos pobres 186.000 euros.

El acuerdo entre Xunta y Concello también parece firme en cuanto a la construcción de un centro de salud en el Sagrado Corazón, pendiente de que el Concello ponga a disposición de la Xunta los terrenos. Debería desatascarse este año que comienza, del mismo modo que el Gobierno autonómico debería completar sus reformas de varios centros de enseñanza, como la Ramón Falcón o el Lucus Augusti.

Gobierno central: Acabada la rotonda, sigue dando vueltas

El pasado 19 de diciembre se registró el primer accidente en la rotonda de la N-6 con Alfonso X, con lo que quedaba inaugurada de facto una de las obras del Gobierno central por la que más tiempo llevaba esperando Lugo.

Otros temas parece que seguirán dando vueltas un tiempo, empezando por la estación intermodal. El año pasado, como desde hace muchos, fue la modernización de la infraestructura viaria hasta Monforte la que se llevó el grueso de la inversión estatal, y en 2023 se debería avanzar en el mismo sentido. Pero el tren, cuando por fin llegue, debería hacerlo a la intermodal, un sueño que tampoco se materializará los próximos doce meses.

En vista de esto, los lucenses se tendrán que conformar con sueño más modestos. Por ejemplo, el arreglo del caneiro del Miño frente a O Muíño, fundamental para normalizar el flujo de agua y que lleva años sumergido en problemas judiciales y burocráticos. La CHMS lo tiene comprometido, aunque habrá que esperar para verlo.

Otro asunto que el Gobierno central debe afrontar más pronto que tarde es la construcción de una nueva comisaría de la Policía Nacional, sobre la que también se vienen dando vueltas hace demasiado tiempo. Las instalaciones de la Rúa Chantada están más desfasadas a cada día que pasa y son escasamente operativas para las necesidades actuales.