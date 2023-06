El teniente de alcalde y responsable de Cohesión Territorial en el gobierno local de Lugo, Miguel Fernández, indicó este lunes que el domingo cayeron sobre la ciudad de Lugo unos treinta litros por metro cuadrado en aproximadamente veinte minutos, lo que dio lugar a la formación, en zonas puntuales, de bolsas de agua que superaron el metro de altura.

En declaraciones los medios de comunicación, Fernández afirmó que lo sucedido no tiene nada que ver "con que el sistema de saneamiento no sea el correcto o con que los sumideros no estuviesen limpios".

Sucedió, dijo, porque "en determinadas zonas, puntuales"¿, especialmente en lugares "con poco desnivel, muy planos", la "red de saneamiento no fue capaz de absorber" la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo.

Esa situación dio lugar a la "formación de bolsas de agua que alcanzaron un metro y pico de altura", y que acabaron por filtrarse e inundaron "bajos y sótanos de edificios".

Para responder a esta situación de emergencia, el Ayuntamiento puso en marcha un dispositivo especial integrado por los Bomberos, la Policía Local, Protección Civil y personal de la empresa de limpieza, con camiones succionadores y nueve operarios dedicados a achicar esas bolsas de agua.

Según Fernández, antes de la medianoche la situación ya estaba relativamente normalizada.

En todo caso, ante la previsión de nuevas tormentas en las próximas horas, el dispositivo de emergencia se mantiene en situación de "prealerta".

Personal técnico del Sergas analizará lo sucedido en el Hula para minimizar riesgos

El gerente del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares, anunció este lunes que los servicios técnicos del Sergas analizarán "lo sucedido ayer", cuando una tromba de agua provocó que se inundasen varios espacios del Hula, para "ver si hay alguna solución técnica para que el riesgo sea menor".

En declaraciones a Efe, Ares recordó que el Hula es "un hospital muy plano, muy horizontal", con "más de 120.000 metros cuadrados construidos" y una cubierta de "más de 60.000 metros cuadrados", que cuenta con un sistema de "bajantes" que recoge el agua de lluvia para evitar que se acumule.

Lo que sucedió el domingo "se produjo en un punto concreto", explicó Ares, como consecuencia de la cantidad de granizo que cayó en muy poco tiempo, porque "obstruyó los bajantes, hizo que el agua rebosara y llegase" a la última planta del edificio, la cuarta.

De hecho, esas inundaciones se concentraron "en la última planta de hospitalización, en el pasillo", y en el "corredor de la planta 0", donde se juntan todos los bajantes, así como en la zona de entrada a las áreas de Radioterapia y Farmacia, sin que el agua afectase para nada ni al equipamiento electromédico ni a las instalaciones de esas unidades.

Según Ares, el agua no entró en las habitaciones, por lo que no hubo que mover a ningún interno. "No afectó a la actividad asistencial. Los pacientes fueron atendidos con normalidad incluso en el peor momento", aclaró.

"Con los servicios técnicos analizaremos lo sucedido. Miraremos si hay alguna solución técnica para que el riesgo sea menor", dijo Ares. A su juicio, después de catorce años, la estructura del hospital ha demostrado que "está adaptada" al clima de Lugo, aunque "el riesgo cero es imposible", porque lo sucedido en las últimas horas fue algo excepcional, debido a que cayó "mucha cantidad de agua y granizo" en muy poco tiempo.

"Si hay que reformar alguna cosa se hará y lo pondremos en marcha", dijo Ares, quien aseguró que este lunes en el Hula se está "desarrollando la actividad prevista con absoluta normalidad".

En ese sentido, agradeció la implicación y el esfuerzo de todo el personal para tratar de solventar esta situación lo antes posible y sin alterar el funcionamiento del hospital.