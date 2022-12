La lluvia fina de Candia

Cae una lluvia fina a media tarde en Carballido, de esa que a lo tonto te puede acabar empapando, y la gente va entrando en la escuela para una reunión con Elena Candia. Una hora después, el ambiente es tan distendido que parece que es ella, y no la rociada inicial, la que ha calado a todos. ¿Será que a los actos le van afines o que el método de la popular para esta precampaña funciona?

Su secreto, quizás, es que no usa el lenguaje artificial de muchos políticos. En público, es directa y habla como la gente. Cuando un vecino le cuenta sus cosas, ella le cuenta las suyas. Se muestra relajada, más sonriente de lo que suele aparecer en las fotos, y dice lo que quiere hacer si llega a ser alcaldesa, pero no hace promesas. Solo exhibe propósitos.

Estilo Candia

Tras una mañana de visitas a vecinos y empresarios en la ciudad, la de Carballido es la primera de las tres reuniones que la candidata del PP tendrá esa tarde con vecinos del rural y en esa cita queda reflejado ese estilo Candia: intenso y a la vez relajado con el que está dando que hablar en esa precampaña intensa, que la está haciendo omnipresente.

Ella, advierte al principio, va a escuchar y con esa estrategia va logrando que la gente cuente qué quiere y qué le frustra del Lugo de hoy. Parece funcionarle tan bien el método que al final de la reunión estallan hasta los resentimientos con un Concello en el que no hay manera de conseguir una cita para que te atiendan y al que hasta es difícil llegar, reprochan. No falta hasta quien aupado por ese clima de confianza acaba diciendo que lo que hay que hacer es sacar el ayuntamiento de la ciudad de una vez, como se hizo con el hospital, y luego ponerlo a trabajar.

Los encuentros con vecinos parece que le están saliendo bien, a priori, a Candia. A los actos en la ciudad está yendo mucha gente y los populares están contentos. A la reunión de Carballido, sin embargo, no han ido muchos vecinos. Es mala hora, porque son las cinco de la tarde y mucha gente está trabajando. Estos días, además, hay matanzas y muchos vecinos están en esa faena, cuentan. Son algunas de las razones de que solo haya hombres entre los reunidos, explican los asistentes.

Candia no pone reparos y dice que de ese primer contacto ya saca muchas conclusiones y que volverá si hace falta. Eso de volver a los sitios lo hace mucho, porque hay vecinos que piden reuniones más privadas. Hay quien evita las fotos y la exposición pública con un político.

Pero la cita sirve, en todo caso, para ver qué inquieta a los vecinos. Y pronto se ve que las inquietudes clásicas siguen ahí, pero que hay otras nuevas. La cobertura telefónica es peor que mala, advierten los residentes, que a continuación explican que la fibra para que llegue internet está instalada, pero sigue sin haber servicio.

El estado de los caminos, claro, no falla en la conversación, donde se va hablando de los problemas por la saca de madera, del estado de los montes o del Camino de Santiago, que pasa por allí y algún provecho se le podría sacar.

Sin promesas

Candia insiste en decir que no hace promesas, porque ella está ahora en fase de diagnosticar problemas, pero sí avanza que tiene claro que el abastecimiento de agua al rural debe estar en la agenda política. Es un servicio elemental y hay que darlo, pero también advierte que no será cosa de un año conseguirlo. Dice, como quien no quiere la cosa, que lo que no se ha hecho en veinticuatro años no se va a poder hacer ahora de la noche a la mañana.

Y, de nuevo, deja que vayan los vecinos alimentando la lista de todo lo que no se ha hecho, mientras ella va interviniendo, como si fuera una más, para repasar lo que no le convence de cómo se ha gastado el dinero. Saca el caso del edificio Impulso Verde y del barrio multiecológico y dice que ella cree que los auténticos barrios ecológicos de Lugo son las aldeas.

Candia, saludando a un vecino que pasaba por la zona. VICTORIA RODRÍGUEZ

Antonio Ameijide, que acompaña a Candia, remata la faena contando que el Ayuntamiento se va a gastar más de 700.000 euros en unos huertos urbanos junto al edificio Impulso Verde. Logran que la gente se tire de los pelos. Quizá han jugado bien la baza de saber que están rodeados de gente que tiene huertas, a estas alturas rebosantes de berzas plantadas sin subvenciones europeas.

Con las mismas fórmulas, siguen alimentando el debate. Si la gente le cuenta que no hay forma de venir a Lugo y aparcar, ella les dice que sí, que sabe que hay quien ha dejado de venir a comprar a la ciudad.

Pero evita a la vez los discursos radicales. Está bien hacer carriles bicis, de hecho se hacen en todo el mundo, pero no se pueden construir creando problemas a la gente, razona.

Habla hasta de cambio climático y de construir con madera. Todo está inventado, pero hay que hacerlo bien, no como en Lugo, dice sin quemar naves pero apuntando a que el suyo sería un estilo distinto, porque ella, de momento, promesas no hace.

"Son Elena e teño 23 anos cotizados"

Candia abre los encuentros con una presentación breve, pero en la que dice mucho, porque se ve que se reivindica como alguien que tiene experiencia y sabe trabajar. "Son Elena e teño 23 anos cotizados, máis da metade no sector privado", dice.

Parte de ese trabajo en el sector privado consistió en gestionar la obtención de fondos europeos, recuerda la candidata, que habla también de sus orígenes rurales y de su ya larga experiencia política. Dice que le gusta la gestión local, que aprendió mucho trabajando en Mondoñedo.

Y deja un teléfono para que quien quiera le escriba.