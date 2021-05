Una lluvia de cumplidos al homenajeado

Si el Hula fuese una persona, se hubiese ruborizado este martes con los innumerables halagos que recibió durante el sobrio acto organizado para conmemorar su décimo aniversario.

En esos cumplidos coincidieron tanto los cargos públicos que gobiernan en la Xunta de Galicia como los que se encuentran en la oposición que acudieron a esta cita, que se convirtió también en un improvisado homenaje a los profesionales sanitarios por los servicios prestados durante la pandemia del covid-19.

El gerente del área sanitaria, Ramón Ares, que recordaba que su puesta en marcha ha permitido "unificar en un edificio lo que antes estaba en tres", hacía hincapié en que se ha producido "unha simbiose entre Lugo e o hospital" y en que la marca Hula "está consolidada".

La que fuera conselleira de Sanidade cuando se puso en funcionamiento este hospital a finales de 2010, Pilar Farjas, destacaba su "versatilidad", entre otros aspectos. "Tengo un recuerdo tan bonito del día que se inauguró un hospital bien construido, bien dotado y bien gestionado", afirmaba esta médico retirada ahora de la política activa.

Junto a Pilar Farjas asistieron otros dos exconselleiros de Sanidade, los también facultativos Rocío Mosquera y Jesús Vázquez Almuíña.

La alcaldesa Lara Méndez, además de loar en su intervención en este acto "as intalacións tan magníficas", resaltaba "as boas prestacións do hospital e o bo facer do persoal e a súa calidade humana" en la dura situación vivida en el último año. Recordaba que los trabajadores del hospital fueron los últimos que le sonrieron o le agarraron la mano a los que se han ido durante esta pandemia.

Lara Méndez agradeció además la colaboración de Ramón Ares para adoptar las medidas precisas para "salvar o maior patrimonio que temos, a saúde".

Además de la suelta de globos realizada a las puertas del hospital por un grupo de niños que nacieron en este a lo largo de la última década y de una visita a la exposición que hay en el hall con motivo de este aniversario, en este acto se proyectó un vídeo en el que se hizo un repaso a la reciente historia del Hula y lo que ha supuesto su puesta en marcha.

PIONERO. Una de las personas que intervino en ese audiovisual, la presidenta de Alcer María José Otero, recordaba que este fue el primer hospital en Galicia, en 2015, en el que se prestó hemodiálisis a domicilio y ella utilizó el segundo equipo de que se dispuso.

El personal también tuvo su cuota de protagonismo. El director de Atención Hospitalaria, Fernando Fernández Lamelo, que aseguraba que el Hula está "a la vanguardia asistencial", resaltaba además la importancia que tuvo que se incorporasen a sus prestaciones servicios como Hemodinámica, Radioterapia y Medicina Nuclear, de los que carecía el antiguo Xeral.

La directora de Enfermería, María José Pérez, puso de manifiesto que con la entrada en servicio del nuevo hospital "se iniciaron muchas competencias" para estas profesionales.