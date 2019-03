La lluvia no apagó el Carnaval lucense

La lluvia, que tampoco arrecio demasiado, no amilanó ayer a los lucenses, que se echaron a la calle disfrazados para cumplir con Don Carnal otro día más. Ayer, Luns de Entroido, la música volvió a ser la protagonista ya que diferentes charangas tomaron las calles durante prácticamente toda la jornada.

Así, se programaron para ayer las actuaciones de la murga Os Virtuosos do Tinto, a las doce y media, en el centro; Ars Nova, a las siete y media, en A Milagrosa; a las ocho y media, Perkusiona y Terra Chá, en el centro y Augas Férreas; a las nueve y media, la comparsa de Achádego "Onde vas con eses ósos?", en los vinos, y a las diez, la charanga Louband, en el centro.

También hubo espacio para el teatro. A las ocho y media, estaba prevista la puesta en escena de "O gran gángster", a cargo del grupo Nostrum Cai.

Como en anteriores jornadas, hubo mucho ambiente en la zona de los vinos, donde las charangas lograron crear el ambiente propicio para que se congregase mucha gente por la zona con ganas de disfrutar del Carnaval.

La programación municipal de Carnaval pensó, además, en los más pequeños de la casa. Otro día más, el Ayuntamiento organizó varias actividades para niños en el Mercado Municipal y en la Plaza de Abastos. Así, de cinco a siete, se programó un taller de disfraces para niños en el Mercado Municipal, y por la mañana, de diez y media a una y media, estaban organizadas más actividades infantiles en la Plaza de Abastos, con el fin también de facilitar la conciliación laboral y familiar en estos días en los que los niños tienen vacaciones escolares y los padres, en cambio, tienen que ir a trabajar.

AS FONTIÑAS. Alguna gente aprovechó también la carpa situada frente al Concello para lucir disfraz y bailar a media tarde, aunque la fiesta estaba, a esas horas, en As Fontiñas. En concreto, en la Praza do Camiño Primitivo, donde hubo música en directo con el dúo Explosión y donde también se repartieron 1.500 euros en regalos entre los mejores disfraces.

Una dama antigua, un pirata del Caribe, un niño-robot, superhéroes y vacas de peluche fueron algunos de los disfraces que desafiaron a la lluvia en As Fontiñas. Los niños fueron los auténticos protagonistas de la fiesta, aprovechando los momentos en los que no llovió para lucir disfraz y divertirse un rato en la mayoría de los casos acompañados de sus padres.

La fiesta, organizada por la Asociación de Hosteleros de As Fontiñas, incluyó también la degustación de orejas de Carnaval en los bares de la zona a la par que también se servían las tapas habituales de cada local, contribuyendo de esta manera a crear ambiente de Entroido también fuera de lo que es el casco histórico.