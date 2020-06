"Llevo un mes esperando por una ayuda de alquiler"

A María no le salieron las cuentas en mayo. Esta mujer — de 66 años y que prefiere usar un nombre falso— cobra una pensión de poco más de 300 euros y paga un alquiler de 295 por el piso en el que vive. Algunos meses le pide dinero a su hijo pero otros recurre a las ayudas para el alquiler que ofrece el Concello.

En esta ocasión, en cambio, esa ayuda aún está por venir. María lleva más de un mes llamando por teléfono al centro social de Fingoi y la respuesta siempre es la misma. "Me dicen que no hay dinero, que el dinero está en el banco pero que los trabajadores sociales no pueden disponer de él y mientras que no les llegue, no pueden dar las ayudas. Y así estamos. Los recibos llegan y yo estoy entre la espada y la pared. Si no pago, el casero me va a acabar echando y entonces ni casa tengo", afirma María, que vive sola y anda en muletas, tras una operación.

Escasamente le llega el dinero para comer. Sin embargo, de momento se fue arreglando, aunque más mal que bien. "Voy comiendo. Como huevos, legumbres... lo que me van dando otros porque, hasta ahora, nunca llegué al extremo de pedir", dice.

Esta lucense se puso en contacto con el PP para comentarles la situación que está viviendo ante la imposibilidad de poder acceder a una ayuda municipal en medio de esta emergencia social que se vive con la pandemia. La concejala Carmen López Silva se hizo eco de la queja de esta mujer y se puso en contacto con algunos trabajadores sociales del Concello, quienes le corroboraron esa falta de dinero.

"El problema es que, como hay mucha demanda, se está agotando el fondo de 3.000 euros al mes del que dispone cada trabajador social y cuando esto pasa, tiene que autorizar Tesorería, lo que supone una dilación de quince días. Esto habría que agilizarlo y aumentar el fondo a 5.000 euros en esta situación. De hecho, entre el 19 y el 28 de mayo a un trabajador social le quedaban solo 20 euros en la cuenta y durante esos días tuvo que decir que no había ayudas a mucha gente con necesidades que tenía en la puerta, lo que es muy duro", denuncia Carmen López.