El anciano del vídeo: "Llevo unos días sin dormir desde que tomé esa sustancia"

El anciano que fue incitado a esnifar una sustancia por un grupo de jóvenes el pasado fin de semana en Lugo asegura que desde que inhaló ese polvo blanco lleva "unos días sin dormir".

En declaraciones a La Sexta, M.M. explicó que accedió a tomar esa sustancia por miedo. "Como eran unos cuantos chavales, me asusté no vaya a ser que me den un navajazo".

El hombre admitió que se asustó porque está "trasplantado del corazón". "Tomo 20 pastillas al día porque tengo más problemas", afirmó.

ANÁLISIS DE SANGRE. Por el momento se desconoce qué sustancia inhaló. El anciano fue sometido a una analítica para determinar si hay restos de cocaína en sangre, lo que determinaría si el hecho puede ser delito.

La Policía, que instruye diligencias sobre el caso, está ahora a la espera de este informe mientras siguió este jueves practicando detenciones sobre estos hechos, ocurridos en la Fonte dos Ranchos y que fueron conocidos a lo largo de la jornada del miércoles tras ser difundido el vídeo -grabado por los propios jóvenes- por las redes sociales.

La Policía Nacional detuvo a cuatro jóvenes, de los que dos fueron dejados en libertad por los propios efectivos policiales ya el pasado miércoles y los otros dos pasaron ayer a disposición judicial. Tras prestar declaración en el juzgado, estos también quedaron en libertad.

Los cuatro detenidos son mayores de edad y sus edades oscilan entre los 19 y los 26 años. Algunos de ellos tienen antecedentes penales.